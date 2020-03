Pete Hines justifie l’existence de Fallout 76, mais reconnaît les erreurs

Le passage du temps a montré qu’il est très difficile pour Fallout 76 d’élever et de changer la perception qui est si négative et il semble que Bethesda n’a pas beaucoup d’intentions pour que cela se produise, en tout cas, ce qui peut être maintenu est le soutien à titre. Pourquoi on te dit ça? Eh bien, une déclaration de Pete Hines a montré l’idée de l’entreprise sur la controverse proposée.

Lors d’une interview avec Wccftech, Pete Hines, vice-président du marketing et des communications chez Bethesda, a parlé de l’expérience que Fallout 76 a laissée, considérée comme une option multijoueur pour satisfaire les fans de la franchise. En ce sens, le gestionnaire a souligné que l’intention de l’étude était de faire quelque chose de différent, sachant que cela représentait un risque, car ils ne voulaient pas être transcrits dans la formule traditionnelle de Fallout ou The Elder Scrolls.

Cependant, Hines a également reconnu que les choses ne se sont pas déroulées comme prévu: «Nous avons essayé quelque chose qui était un changement de direction assez important pour l’étude, et ce n’est pas parce que cela ne s’est pas bien passé que vous ne devriez pas le faire; cela signifie que vous devez apprendre la des leçons qui n’ont pas bien fonctionné, donc la prochaine fois que vous essayerez quelque chose de vraiment différent, vous essayerez d’éviter ces problèmes et problèmes. La principale raison de Fallout 76 était que l’étude a estimé que le multijoueur et l’expérience partagée étaient quelque chose que la plupart des fans d’Elder Scrolls et Fallout voulaient. Ensuite, ils ont décidé qu’ils voulaient s’étendre un peu et essayer quelque chose de différent, sans exclure de faire le genre de jeux pour lesquels ils sont connus. “

Enfin, Hines a déclaré que Bethesda n’est pas tout à fait dit pour ce type de propositions et a mentionné que pour l’avenir, elles tiendront compte des erreurs commises dans Fallout 76, qui n’ont pas permis au titre de croître comme prévu.

Fallout 76 est disponible sur PS4, Xbox One et PC. Dans ce lien, vous trouverez plus d’informations sur cette livraison.

Suivez ici, dans LEVEL UP.

Source

.