pétition pour la meilleure édition collector en Amérique

Vous vous êtes peut-être déjà demandé: “Mais qui est le” type intelligent “qui décide de lancer des éditions spéciales injustement différentes sur un marché ou un autre?” Et cela ne nous surprend pas. Le nombre de fois où nous avons vu comment en Amérique Une édition spéciale de ce jeu vidéo que vous attendez arrive, puis, en Europe, l’équivalent n’est pas l’ombre de ce qui va être lancé sur l’autre marché. Cela se produit généralement souvent, mais cela se produit également dans l’autre sens. Et ce n’est pas juste, car les fans qui veulent ces versions, sont d’un côté ou de l’autre, ils espèrent obtenir la meilleure version possible d’une édition collector ou limitée. Le dernier cas dans lequel nous voyons une nette différence entre le contenu de l’édition spéciale est Xenoblade Chronicles: Definitive EditionEh bien, si vous étiez curieux de voir la dernière diffusion de Nintendo Direct pour les deux marchés, vous vous rendriez compte que, quand il s’agissait de montrer cette édition, le contenu était différent.

Et ce n’est pas que, à cette occasion, Nintendo a décidé de proposer des contenus différents dans chaque boîte, mais que lLa version américaine manque la grande majorité de ce que nous pouvons trouver dans laen fait, la seule chose qu’ils ont en commun est la version au format physique du jeu et le livre d’art “Xenoblade Chronicles: Definitive Works” de 256 pages. La raison de cette différence? Inconnu. Jetons un coup d’œil au contenu répertorié par Nintendo pour chaque marché.

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – version européenne

Jeu au format physiqueSteelbookSélectionnez la bande originale dans un beau vinyle inspiré de l’épée Monado et un code de téléchargementAffiche Art Book «Xenoblade Chronicles: Definitive Works» 256 pages

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – version américaine

Jeu au format physique Livre d’art «Xenoblade Chronicles: Definitive Works» de 256 pages avec une boîte pour le garder (cette boîte n’est pas montrée dans la version européenne, mais pourrait être incluse)

Demande d’amener Xenoblade Chronicles: Definitive Edition COMPLETE Edition en Amérique

Alors que Xenoblade Chronicles: Definitive Edition est à nos portes, avec un lancement prévu le 29 mai 2020Autrement dit, à la fin du mois prochain, les fans américains n’ont pas voulu manquer l’occasion d’en dire quelque chose. Sur le site Web populaire Change.org, une pétition en ligne a été créée afin de recueillir suffisamment de signatures pour être entendue devant Nintendo, car ils veulent avoir la même chance que les Européens pour saisir l’une des éditions collector les plus impressionnantes que la société ait jamais planifiées.

En ce qui concerne le contenu d’une édition spéciale pour une certaine zone, Nintendo doit décider en fonction de l’audience estimée sur ce marché. Le fait est que Xenoblade Chronicles, bien que n’étant pas l’une des franchises les plus vendues de Nintendo (ce qui est très injuste), a suffisamment de fans pour justifier le lancement de cette édition collector. De NextN, nous vous encourageons à soutenir cette demande afin qu’elle se concrétise, tout en souhaitant que ces différences entre les éditions collector disparaissent, du moins en ce qui concerne l’Amérique et l’Europe.

