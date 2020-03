Peu de temps pour connaître la prochaine exclusivité Xbox Series X

Il est connu qu’une partie de l’attrait de la nouvelle génération de Xbox sera la gamme de titres exclusifs qui sont actuellement en cours de développement au sein des équipes de Xbox Game Studios. Cependant, il semble que tout ne sera pas limité à cette division et certaines créatrices parieront sur le lancement de leurs jeux d’abord sur Xbox Series X, tels que Dynamic Voltage Games.

Il y a quelques jours, Dynamic Voltage a assuré qu’ils travaillaient sur un jeu exclusif Xbox Series X et que les capacités de la console ont permis d’obtenir un affichage visuel en résolution 4K à un taux de 120 images par seconde. Eh bien, dans cette publication, la prochaine révélation dudit projet a été soulignée et ce soir sera le moment où cette équipe présentera du matériel qui explique cette proposition qui, selon ce qui est mentionné, a pour fenêtre de lancement le début de Xbox Series X, ce qui signifie la saison des fêtes de cette année.

Demain soir, je montrerai un gameplay inédit de mon prochain match. Je vise une version pendant la fenêtre de lancement de XBSX en 4K natif / 120fps. La vidéo sera en 1080p / 60fps mais je publierai quelques écrans 4K et travaillerai pour sortir au moins une vidéo 120fps bientôt.

– Dynamic Voltage Games (@dynamic_voltage) 28 mars 2020

Il convient de noter que le battage médiatique pour cette annonce s’est également accompagné d’incertitude dans le travail précédent du studio, Pirates of First Star, qui présentait une histoire de pirate avec un design artistique de style des années 90 en personnages d’argile, qui a fait ses débuts en Xbox One.

