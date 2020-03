Peut-être qu’il y a trop de bars dans les croisements d’animaux: de nouveaux horizons

S’il vous plaît, arrêtez pourquoi vous souriez Capture d’écran: Nintendo (Kotaku)

Si j’attrape un bar de plus dans Animal Crossing: New Horizons, je vais crier.

La pêche est probablement ma chose préférée à faire dans les jeux Animal Crossing. Qu’il s’agisse de suivre les rivières errantes de mon île à la recherche de truites d’or insaisissables ou de passer du temps sur la jetée aux prises avec du marlin bleu et du thon, je me retrouve souvent à me perdre au rythme des ombres aqueuses d’Animal Crossing. Mais un petit morceau de moi meurt à chaque fois que je tourne dans un bar, l’un des poissons les plus courants de New Horizons.

Les joueurs d’Animal Crossing ont une idée approximative du poisson qu’ils s’apprêtent à attraper par la taille de l’ombre qu’il fait sous l’eau. Par exemple, une petite ombre dans l’océan signifie que vous allez probablement attraper un papillon de mer, tandis qu’une plus grande ombre indique la possibilité de quelque chose de plus rare et de plus précieux. Beaucoup de poissons plus chers ne peuvent être trouvés qu’en pêchant ces grandes ombres. Le problème est que le bar, qui vaut très peu, a aussi une grande ombre.

Le bar a longtemps été la personnification de la déception dans les jeux Animal Crossing. Juste au moment où vous pensez avoir débarqué un cœlacanthe, un dinosaure vivant qui sert de Saint Graal à la pêche à Animal Crossing, votre leurre émerge à la place de l’eau avec un bar. Le jeu célèbre cela avec un air jaunty et un jeu de mots idiot comme toutes les autres prises, mais tous les joueurs voient est la nième copie d’un poisson dont le seul but est de prendre un bien précieux dans leur inventaire limité.

Cette situation n’est exacerbée que dans New Horizons en raison de sa nouvelle mécanique de durabilité des outils. Pêchez trop et votre canne se casse, ce qui vous ramène à votre domicile pour en fabriquer un autre. Ce n’est pas un gros inconvénient, mais cela brise tout type de rythme que vous avez réussi à développer. Le bar joue alors un tout nouveau rôle de destructeur d’outils. Chacune de ces saccades vertes maladives que vous attrapez est une fissure de plus sur votre canne à pêche, une qui aurait peut-être valu la peine d’être encourue avec un poisson différent et meilleur.

C’est arrivé au point où je peux dire quel poisson j’ai pêché avant qu’il ne soit même hors de l’eau grâce aux Joy-Cons du Switch et à leur fonctionnalité HD Rumble. New Horizons utilise HD Rumble pour fournir des vibrations uniques lors de la capture de poissons: plus le poisson est gros, plus les contrôleurs tremblent. Un seul autre poisson, la plie grise, a la même sensation que le bar lorsqu’il est enroulé. Et bien que la plie grise soit également assez courante, il y en a moins que le bar, ce qui rend le bar beaucoup plus énervant.

Plusieurs constantes frustrantes de la série Animal Crossing se sont propagées dans New Horizons. Tom Nook demande toujours des paiements hypothécaires exorbitants, les guêpes attaqueront encore occasionnellement les joueurs pour avoir secoué des arbres, et le bar prend toujours un morceau de mon âme à chaque fois que leurs yeux perçants me fixent du bout de ma canne à pêche. Mon seul espoir est de finir par pêcher ces petits salauds jusqu’à l’extinction.

