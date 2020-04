PGC Digital: comment avoir une narration plus diversifiée

Le récit d’un jeu est un élément essentiel de tout titre, que ce soit l’histoire ou les personnages; la description peut faire ou défaire un jeu.

Le concepteur narratif de Housemarque Eevi Korhonen a expliqué comment avoir une nouvelle approche de la conception d’histoire dans son discours “ Narratives for Diverse Audiences ” dans le cadre de Pocket Gamer Connects.

“Nous avons besoin de nouveaux types d’histoires dans les jeux et sur les jeux”, a déclaré Korhonen.

Il est essentiel d’élargir votre public existant, peut-être de l’étendre en attirant également un nouveau public. Si vous innovez et adoptez une nouvelle approche, les relations publiques et la visibilité médiatique viendront à votre rencontre.

Cependant, soyez prêt, les gens peuvent se plaindre, mais ils ont tendance à être une minorité vocale. Si vous parvenez à les éloigner de votre projet, cela peut créer une meilleure expérience non seulement pour l’équipe mais aussi pour la base de joueurs.

Brisez l’obscurité

Les gens peuvent se plaindre, mais rappelez-vous qu’ils ont tendance à être la minorité vocale – éloignez-les et vos jeux peuvent s’améliorer – en particulier la communauté et le PVP.

Il y a plusieurs choses à considérer pour adopter une nouvelle approche narrative. Tout d’abord, les thèmes, utilisez-en de nouveaux qui ajoutent de la «couleur». C’est une belle façon d’échapper à la morosité du monde, surtout avec la situation actuelle.

“Faites sortir les ténèbres”, a déclaré Korhonen.

Elle a expliqué que Birds of Prey est un film plus coloré que les films de DC graveleux tels que Batman et Superman. Donc, réfléchissez à cela dans l’industrie des jeux, rendez les histoires plus lumineuses, pas toutes maudites.

“Nous voulons voir des histoires où nous pouvons être meilleurs, où nous agissons mieux”, a déclaré Korhonen.

Créer de la diversité

Dans les jeux d’aujourd’hui, beaucoup choisissent d’utiliser la violence – en particulier les armes à feu – mais est-ce nécessaire? Avant de choisir cet itinéraire, considérez les offres, et si elle doit être incluse, doit-elle être au centre de la scène.

Par exemple, Death stranding est axé sur la livraison de packages avec Gunplay étant une fonctionnalité secondaire par opposition au gameplay principal.

Le protagoniste peut être l’attraction principale d’un jeu, l’utilisation d’un nouveau type de héros ou d’héroïne peut donner à votre titre une sensation unique. Les minorités sont sous-représentées – tenez compte du sexe, du type de corps, des personnages queer, handicapés et neuroatypiques lors de la création du protagoniste. Peut-être aussi avoir plus de diversité dans la distribution des PNJ.

Enfin, le méchant, ont-ils toujours besoin d’être méchants? Non, utilisez peut-être l’environnement plutôt qu’un personnage pour rendre le récit différent.

PG Connects Digital # 1 est le meilleur de notre conférence Pocket Gamer Connects sous forme en ligne, avec une semaine entière de conférences, de réunions et d’événements de pitch qui se déroulent du 6 au 10 avril. Vous pouvez lire sur toutes les pistes se déroulant au cours de la semaine ici.