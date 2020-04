PGC Digital: KPI à surveiller et comment les améliorer

Au cours du tout premier événement PGC Digital, le chef de l’exploitation de Medal.tv, Aurora Berg, est monté sur la scène virtuelle pour discuter des indicateurs de performance clés et de la façon de les gérer.

Berg a lancé la discussion avec certaines des raisons pour lesquelles les gens peuvent partager le contenu d’un jeu. Cela comprenait les points forts du gameplay, les incitations de parrainage d’amis, les invitations et l’appariement des joueurs.

Elle a ensuite exploré les KPI de l’entonnoir qui valaient la peine d’être recherchés et le pourcentage d’une base d’utilisateurs qu’ils devraient atteindre, qui était le suivant:

Engagement des fonctionnalités – 15%

Ratio de partage – 25%

Ratio d’installation – 10%

Où partager

Il y a une différence notable dans le partage social selon la plate-forme, comme le démontre le discours de Berg. Au cours de l’entretien, elle a utilisé des données collectées à partir d’un SDK Megacool qui a sondé 50 jeux entre janvier et décembre 2019.

“La plupart du temps, les utilisateurs ne font que cliquer dans votre jeu pour explorer”, a déclaré Berg.

“Parfois, quand ils atteignent le partage et annulent immédiatement parce qu’ils ne savent pas où les choses sont partagées.”

Sur iOS, les trois principales destinations de partage sont les messages, la copie sur un tableau de bord de l’appareil et WhatsApp. 70,2% de tous les partages sur iOS sont effectués via des “réseaux sociaux sombres”, qui sont essentiellement des applications de messagerie privées qui ne peuvent pas être suivies.

Sur Android, les données sont un peu différentes. WhatsApp est la principale destination pour les partages, suivie de Facebook, puis de Facebook Messenger. YouTube et Instagram font également leur apparition dans le top 10 d’Android, alors qu’ils ne le font pas dans la liste iOS.

Mais les deux plates-formes ont une chose en commun, et c’est que le social sombre est l’endroit où la plupart du partage se produit.

Installations de conduite

De même, Berg a également détaillé les applications qui génèrent le plus d’installations sur plusieurs plates-formes. Sur iOS, les messages, WhatsApp et la copie de presse-papiers règnent, et 91% de toutes les installations sont apparemment motivées par des réseaux sociaux sombres.

Android dépasse ce pourcentage avec 94,2% de toutes les installations générées par des réseaux sociaux sombres, tels que les applications de messagerie. Les trois principaux pilotes d’installation sur la plate-forme Android sont WhatsApp, Facebook Messenger et la messagerie régulière.

“S’il y a une chose à retenir, c’est que les applications de messagerie génèrent des installations”, a ajouté Berg.

Amélioration des installations

Berg a souligné les moyens d’améliorer les installations sur certaines plates-formes. Les stratégies pour améliorer le partage social peuvent être aussi simples que l’ajout d’une fonction de prévisualisation afin que les joueurs puissent voir leur clip ou leur image avant d’appuyer sur le bouton de partage.

Une autre amélioration pourrait être un lien direct vers une plate-forme sociale pour réduire les clics. Berg a également souligné les récompenses dans le jeu comme une incitation au partage social afin de stimuler l’acquisition d’utilisateurs.

“Si je veux partager du contenu juste pour moi, il est peu probable que j’invite un ami qui ne joue pas déjà”, a déclaré Berg.

“Cependant, si vous ajoutez une récompense unique que je ne peux obtenir qu’en envoyant des invitations, c’est une incitation à encourager les joueurs à inviter des amis.”

PG Connects Digital # 1 est le meilleur de notre conférence Pocket Gamer Connects sous forme en ligne, avec une semaine entière de conférences, de réunions et d’événements de pitch qui se déroulent du 6 au 10 avril. Vous pouvez lire sur toutes les pistes qui ont lieu tout au long de la semaine ici.