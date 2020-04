PGC Digital: le streaming interactif est l’avenir du jeu

L’industrie des jeux est en constante évolution; ces dernières années, la réalité virtuelle est devenue une caractéristique plus importante. Alors, dans quelle direction allons-nous ensuite?

Le PDG de Genvid Technologies et cofondateur Christopher Cataldi a expliqué pourquoi le streaming interactif est la voie à suivre dans son discours “ Interactive Streaming & the Future of Gaming ” dans le cadre de Pocket Gamer Connects Digital.

“Le jeu évolue constamment”, a déclaré Cataldi.

Cela peut être un problème pour les téléspectateurs lorsqu’ils regardent des créateurs de contenu. S’ils plongent dans et hors de regarder, le jeu peut évoluer en quelques mois, les laissant perdus.

Être impliqué

Une question clé est de savoir comment les téléspectateurs peuvent-ils interagir avec les flux? La réponse est qu’il existe plusieurs façons de procéder.

Il existe trois niveaux d’interactivité pour le spectateur. Le premier – niveau trois – est plus facile à réaliser avec peu de travail par rapport aux autres options. C’est informatif, ce qui signifie qu’il donne aux téléspectateurs des statistiques et des données pour leur permettre de suivre ce qui se passe.

Le niveau deux est personnalisable, il propose toujours des statistiques et des données, mais il a également des chats et une caméra personnalisés pour donner aux téléspectateurs une familiarité avec qui ils regardent.

Enfin, le niveau 1 permet au public d’interagir directement avec les joueurs – les téléspectateurs peuvent encourager les streamers, principalement lorsqu’une section difficile du jeu arrive, comme un combat de boss.

Les développeurs peuvent se demander quel niveau ils devraient viser et pourquoi ils devraient le faire. Eh bien, Cataldi a expliqué qu’il s’agissait de “différentes façons de monétiser”.

“Les téléspectateurs peuvent apporter une contribution monétaire et expérientielle.”

