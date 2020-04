PGC Digital: You Are Not Alone est un nouvel événement pour rassembler l’industrie

Les événements sont une partie essentielle de l’industrie des jeux. L’épidémie de COVID-19 a fait des ravages dans l’industrie. Ainsi, un nouvel événement aura lieu pour rassembler les gens en cette période difficile.

Comme discuté par le PDG et fondateur d’Edge, Adam Whyte, dans son discours “ YANA – You Are Not Alone, The Largest Mass Mass Everly Gaming Event ” à Pocket Gamer Connects.

Whyte a créé une nouvelle campagne baptisée You Are Not Alone.

“Pour faire savoir aux gens que vous n’êtes pas seuls le 2 mai, nous cherchons à rassembler 20 millions de joueurs de différents titres”, a expliqué Whyte.

La grande variété de jeux qui seront utilisés comprend Apex Legends, Just Dance, Fifa 2020, Division 2, Uno, Fortnite, F1.

Se joindre à

Whyte a affirmé que la campagne travaillait avec plus de 75 agences d’influence à travers le monde. Un éventail de personnes prendront part à l’événement, tels que des influenceurs, des athlètes, des joueurs professionnels, des célébrités et des joueurs avec tous les ensembles de compétences.

YANA sera diffusé en direct sur différentes plateformes. Les créateurs de contenu mondiaux diffuseront et hébergeront des événements – aux niveaux esports et casual pour impliquer tout le monde. Il prend en charge la campagne #playaparttogether et aura lieu le 2 mai de 12h à 12h BST.

Tous les profits générés par l’événement iront aux efforts de secours du COVID-19. Si vous souhaitez aider à soutenir YANA, vous pouvez promouvoir et suivre la campagne sur les réseaux sociaux et vous inscrire pour participer.

