Phantasy Star Online 2 montre son âge, mais c’est toujours génial

La version bêta ouverte de Phantasy Star Online 2 a débuté hier soir sur Xbox One. Le jeu multijoueur rassemblant des butins et des monstres est originellement sorti en 2012 mais n’est jamais venu en Occident. Comment vous sentez-vous huit ans plus tard? Un peu maladroit mais étrangement addictif.

Phantasy Star, qui a commencé sur le Sega Master System dans les années 1980, est l’une des séries de jeux de rôle japonais les plus importantes et les plus anciennes. Le décor, mélange coloré de science-fiction et de magie, a toujours semblé expérimental. Ce n’était pas plus clair qu’avec Phantasy Star Online, un RPG excentrique en ligne pour Sega Dreamcast. Alors que les MMO travaillaient pour s’établir, Phantasy Star Online a mené la charge sur les consoles. Il a suivi les traces de Diablo, offrant une histoire clairsemée de monstres maléfiques et une sélection de cartes générées au hasard pour niveler et chasser le butin. Phantasy Star Online 2 conserve ce format mais a plus de personnalisation des personnages, des activités annexes comme la pêche et une histoire évolutive. Quand il est sorti au Japon en 2012, ce fut un succès, mais Sega était sommaire en ce qui concerne une sortie occidentale. Ce n’était pas le cas, mais la réponse n’a jamais été un non catégorique. Les fans ont clamé pendant des années jusqu’à ce qu’il soit annoncé lors de l’E3 de l’année dernière. La version bêta de Xbox One donne à ces fans ce qu’ils ont toujours voulu, bien que les nouveaux joueurs puissent trouver l’expérience initiale déroutante.

Dans Phantasy Star Online 2, vous incarnez un membre d’un groupe d’exploration des voyages dans l’espace appelé ARKS. Votre travail consiste à explorer de nouveaux mondes pour l’habitation et à combattre une variété de monstres dans le processus. Il y a un complot global avec votre nouveau partenaire et un mystérieux médecin, mais ça commence lentement. Au fil des ans, cela s’est étendu à plusieurs épisodes remplis d’armes mystérieuses, d’identités cachées et de territoires en guerre. Il y a même un anime. Mais ce n’est pas vraiment le crochet. Le crochet est que même aujourd’hui, Phantasy Star Online 2 est extrêmement jouable. C’est une sorte de pop-corn de jeu en fin de soirée où vous vous connectez, voyez quelles missions vos amis exécutent et hop côté planète pour voir ce que vous pouvez trouver.

Le combat s’articule autour de quelques fonctionnalités clés, notamment des pressions de boutons délicieusement rythmiques qui accordent des dégâts supplémentaires si vous les obtenez correctement. Dans un combat donné, vous passez d’une «palette» d’armes à votre choix – pour moi, cela signifie un changement passionnant entre le tir à l’arc à longue portée et le découpage rapide du katana – tout en jonglant avec des capacités spéciales. Vous pourriez finir par jouer en tant que «videur» qui accélère sur des jet-boots ou un invocateur avec d’adorables monstres. Il y a un peu de tout, et cela m’a vraiment surpris à quel point c’est addictif de se précipiter sur le terrain et de s’attaquer à différents boss.

Mais dans les moments où l’interface ralentit l’action sur le terrain, Phantasy Star Online 2 montre son âge. C’est une expérience agréable, mais il y a eu des années de rationalisation dans d’autres jeux comme World of Warcraft. Les fans de MMO curieux de voir de quoi il s’agit pourraient se retrouver à serrer les dents dans une frustration occasionnelle.

L’espace d’inventaire de Phantasy Star Online 2 est assez limité, du moins lorsqu’il s’agit de transporter des objets sur vous. Il est possible d’envoyer des objets directement dans le stockage ou de les jeter quand vous le souhaitez, mais le plus souvent, vous essaierez de récupérer de nouveaux disques de butin ou de compétence uniquement pour vous rendre compte que vos poches sont remplies de 90 épées différentes. Cela signifie sauter dans l’écran d’inventaire pour trier ce que vous voulez et ce que vous pensez pouvoir jeter. Le problème peut être atténué avec certains tickets d’inventaire étendus dans une boutique en jeu, mais vous récupérez toujours des tonnes de butin par exécution. Même après avoir passé un peu plus de temps entre les missions à se préparer, il y a toujours le risque de menus surchargés. Cela peut interrompre l’exploration.

C’est ca le truc. Il existe de nombreux jeux qui sont sans doute «meilleurs» que Phantasy Star Online 2. Les amateurs d’histoire ont Final Fantasy XIV, les joueurs d’action ont Guild Wars 2, et il y a même des options axées sur la vieille école comme World of Warcraft Classic. Phantasy Star Online a toujours gratté une démangeaison très spécifique. C’est le type de jeu en ligne qui concerne vraiment ce que vous y apportez au lieu des cloches et des sifflets qu’il peut vous offrir. Montez à bord, embrassez une partie de l’étrangeté et faites la fête avec vos amis. Vous passerez un bon moment à porter les oreilles de Sonic the Hedgehog tout en participant à une course à l’espace, à la pêche ou face à un nouveau monstre.

