Phantasy Star Online 2 sortira avec un pack Ragol Nostalgia

À l’approche de la version bêta nord-américaine de Phantasy Star Online 2, l’équipe a annoncé l’édition Ragol, un pack qui comprendra des tenues PSO classiques, des appareils Mag, des accessoires et plus encore pour 29,99 $.

Célébrez l’héritage de Phantasy Star Online avec l’édition Ragol! Ce pack comprend des souvenirs Ragol, qui peuvent être échangés contre des tenues PSO classiques, des appareils Mag, des accessoires et plus encore! Visitez https://t.co/q36tOQ9xNq pour plus d’informations! pic.twitter.com/UNHqKvmElu

– Phantasy Star Online 2 (NA) (@ play_pso2) 13 mars 2020

Le pack sera lancé avec la bêta ouverte Xbox One le 17 mars et n’est qu’un des nombreux packs cosmétiques qui seront proposés dans le jeu gratuit. Les joueurs sur Xbox One X bénéficieront de graphismes 4K et d’un affichage UI étendu.

Il n’est pas étonnant que Sega s’adresse aux joueurs nostalgiques, l’original Phantasy Star Online n’étant plus jouable en dehors des serveurs privés, et l’attente d’une PSO2 hors du Japon s’étalant sur plus de 8 ans. Certains fans chanceux ont mis la main sur la bêta fermée en février, mais le test de jeu a duré moins de deux jours.

La bonne nouvelle pour les joueurs occidentaux est que le jeu sortira avec les épisodes 1-3 disponibles, consistant en plus de trois ans de contenu étendu, d’équilibrage et de correctifs, selon Forbes. La version japonaise du jeu est actuellement à l’épisode 6, ce qui signifie que les joueurs occidentaux auront beaucoup plus de contenu à attendre.

Alors que seules les versions Xbox du jeu ont jusqu’à présent été annoncées en dehors du Japon, Phil Spencer de Microsoft a déclaré que le jeu ne serait pas exclusif à leur plate-forme.

En cours de lecture: Phantasy Star Online 2 – Bande-annonce de localisation occidentale | E3 2019

