Phil Spencer affirme que la Xbox Series X arrivera en 2020 et à un bon prix

L’entreprise est confrontée à un plus grand défi avec le développement de jeux vidéo à domicile.

La crise decoronavirusIl a fortement affecté la production. L’arrêt que le monde a donné pour initier l’isolement social et l’éloignement a conduit à des mesures telles quetélétravailIls sont le seul moyen de continuer à produire sans risquer de contracter COVID-19. Xbox Game Studios est confronté à ce problème, qui est un nouveau défi qui affectera probablement la création de jeux vidéo tout au long de cette année.

Phil SpencerCela a été repris dans une interview pour le podcast IGN Unlocked, réaffirmant que la Xbox Series X, la nouvelle génération de consoles deMicrosoft, arrivant dans le cadre de lancement prévu, Noël 2020. Le chef de Xbox déclare que Microsoft essaie de faire respecter cela et que les usines de production en Chine ont rouvert est un bon signe.

La réouverture des usines en Chine est un bon signe pour le lancement de la Xbox Series X“Cela voudrait dire que les chaînes d’approvisionnement en Chine ont commencé à revenir. Je pense que nous avons vu dans les nouvelles que la Chine avait traité le COVID-19 avant, avant qu’il ne se propage, et je pense que nous pouvons voir dans les usines et ainsi de suite, que nous commençons à recevoir des rapports de leur part et cela nous aide. Les deux grands problèmes que nous surveillons en ce moment sont, vous savez,créer des jeux vidéo à domicile: Une grande équipe distribuée de centaines de personnes n’est pas facile. Les jeux vidéo, comme nous le savons actuellement, sont grands et il y a d’énormes bases de données dans chacun de ces jeux et comment effectuez-vous la transition? Je pense que toutes ces choses sont … nous improvisons juste. “

Les prix correspondront à la qualité de la consoleSpencer assure également quea testé la console, en même temps que la réalisation de tests avec elle au niveau national. “Pour le moment, les choses ne sont pas faciles”, admet le manager, laissant une porte ouverte au retard possible de la série X. Bien que tout se poursuive comme prévu par Microsoft, Spencer estime quela santé et le bien-être de votre équipe, ainsi que la qualité du produit, sont deux facteurs bien plus importants que la date de départ. “Nous n’avons rien pour le moment qui dit que nous n’allons pas respecter les dates que nous avons prévues, mais je le dirai aussi, comme je l’ai déjà dit, c’est quelque chose en temps réel et je vais mettre la sécurité des équipes au-dessus avec le produit de qualité.Je ne veux pas précipiter un produit s’il n’est pas prêt“at-il dit.

Sur le prix de la Xbox Series X, Spencer assure quevous en êtes satisfait car il est conforme aux caractéristiques de la console. «Je suis satisfait du prix et des capacités de performance que nous avons avec la série X. Nous recevons un soutien incroyable de Microsoft. Satya Nadella, PDG, mon patron, Amy Hood, le directeur financier, est étroitement lié à nos plans. “at-il dit. “Nous ferons en sorte de restergiles dans nos prixet d’avoir un bon plan de lancement. “

Prix ​​Gile etun lancement qui garantit que le produit est préparé et de qualité, sous ces deux prémisses, la Xbox Series X arrivera, selon son maximum responsable. Nous avons également récemment appris que la différence de téraflops entre Xbox Series X et PS5 affecterait principalement les jeux exclusifs, un problème qui a été résolu plusieurs fois depuis l’introduction des deux consoles. Notre collègue Mario Gmez l’a commenté dans un article sur la façon de faire de la publicité sur PS5 et Xbox Series X.

En savoir plus sur: Xbox Series X, Phil Spencer, Coronavirus et Microsoft.

.