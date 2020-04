Phil Spencer confirme que Scalebound n’est pas en développement

L’annulation de Scalebound est quelque chose qui continue de parler, car le titre semblait très prometteur, c’est pourquoi il est considéré comme le projet le plus fatidique avec PlatinumGames et Microsoft. Cela n’est pas seulement pensé par les fans, mais aussi par le patron de Xbox, Phil Spencer, qui a récemment confirmé qu’il n’y avait pas de plan pour le retour du projet.

Phil Spencer était présent lors d’une interview de l’IGN et a parlé de la difficulté d’annuler le projet. Le désir d’essayer ce jeu est encore latent chez les fans, mais Phil Spencer n’a pas eu de bonnes nouvelles, car, bien qu’il ne perde pas l’espoir de le voir un jour, au moins ce ne sera pas bientôt, puisque le manager de la Xbox a confirmé que le jeu n’est pas en route.

Au cas où vous l’auriez manqué: Hideki Kamiya veut relancer Scalebound et a invité Microsoft à y travailler à nouveau.

“Nous aimons quelques idées de ce que nous essayions de faire, et nous voulions évidemment lancer un grand jeu pour nos consommateurs. «Nous n’y travaillons pas, je ne suis pas chez Platinum aujourd’hui, mais je suis presque certain qu’ils n’y travaillent pas. C’est quelque chose que nous avons laissé derrière nous et ce n’est pas un moment que je considère comme un point culminant dans mon rôle: devoir annuler un jeu dont nous avons parlé pendant de nombreuses années », a avoué Spencer, qui a accepté PlatinumGames dans le sens où c’était un projet qui n’était pas devenu réalité grâce aux deux sociétés.

«Oui, c’est une chose difficile, car j’ai un grand respect pour Platinum, l’équipe et je ne ressens pas de mauvaise volonté. Et nous avons parlé à ces gars-là, il n’y a pas d’aversion entre les équipes “, a déclaré Spencer, qui a également rappelé l’annulation de Fable Legends.

Scalebound a appris à Spencer quelque chose d’important

Heureusement, Phil Spencer a tiré les leçons de ces 2 projets qui n’ont pas abouti, car il a maintenant plus d’expérience concernant le temps indiqué pour montrer ses plans. “J’ai appris quelque chose sur Fable Legends, j’ai appris quelque chose sur Scalebound, sur les choses publiques avant d’avoir un plan vraiment crédible pour quelque chose sur lequel j’ai mis la main”, a déclaré Spencer.

Malgré ce désaccord, Microsoft espère également retravailler avec PlatinumGames et Hideki Kamiya. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à Scalebound si vous visitez son fichier.

