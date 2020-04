Phil Spencer de Xbox a “une tonne de respect” pour Nintendo, mais il a plus de rumeurs sur certains titres qui vont changer

Microsoft

Nintendo et Microsoft se sont associés à plusieurs reprises pour réaliser l’impossible. L’année dernière, par exemple, la mascotte emblématique de Rare Banjo-Kazooie a fait ses débuts en Super Smash Bros.Ultimate. Parallèlement à cela, la sortie de jeux comme le jeu de plateforme run ‘n gun Cuphead et le magnifiquement conçu Ori et la forêt aveugle: édition définitive.



Depuis lors, il y a eu des spéculations en cours – et même des rumeurs – sur les autres projets Microsoft qui pourraient éventuellement être transférés sur l’appareil hybride de Nintendo. S’exprimant récemment sur un podcast avec IGN, le chef de Xbox Phil Spencer a expliqué qu’il était temps pour la société de “définir de meilleures attentes” avec ses fans.

Bien qu’il parle régulièrement au président de Nintendo of America, Doug Bowser, et qu’il ait “une tonne de respect” pour la société, Spencer veut ramener l’attention sur l’équipe Xbox – même s’il a eu “un retour de flamme” de certaines personnes et groupes. Il n’est pas non plus vraiment un fan de tout le cirque (rumeurs et tout) sur certains titres Xbox susceptibles d’être publiés sur le Switch. Voici exactement ce qu’il avait à dire, gracieuseté de GoNintendo:



La relation avec Nintendo est excellente. Doug Bowser et moi, nous parlons souvent. Furakawa-san, le PDG de Nintendo, et je me connais bien et nous avons des conversations.

Je dirai que je pense que l’IP individuelle par IP sur différentes plates-formes, je peux voir que cela peut devenir déroutant pour les clients au fil du temps. Nous avons appris, certains de nos partenaires de développement ont vraiment voulu y aller et nous voulons soutenir les désirs de nos talents créatifs. Certaines de ces actions ont été menées par des partenaires.

Je pense de plus en plus à ce que signifie une expérience Xbox complète sur différentes plateformes. En ce moment, il semble que lorsqu’un jeu sort, il y a ça, “est-ce que celui-ci va ici, celui-là va là-bas.” Je préfère être en mesure de définir davantage une attente de niveau Xbox pour nos fans sur la direction à suivre. Je pensais que nous l’avions fait avec notre première fête lorsque nous avons parlé de la livraison de jeux sur Xbox et PC, et j’ai reçu des retours de certaines personnes dans certains groupes à ce sujet, mais au moins nous avons fixé une attente à ce sujet. Je préfère que nous en arrivions à ce point sur les différents composants matériels sur lesquels nous sommes, alors je suppose que je vais en rester là.

J’ai vraiment une tonne de respect pour le rôle que joue Nintendo, et j’aime avoir de grands jeux sur leur plateforme. Je n’aime pas vraiment l’idée que pour chacun de nos jeux, il y ait cette petite rumeur “est-ce que ça va finir sur le Switch ou non”. Je pense que nous devrions établir une meilleure attente avec nos fans que cela.

Si les commentaires de Phil sont quelque chose à passer – et ils devraient probablement être pris très au sérieux étant donné qu’il dirige la division Xbox – il semble que Microsoft pourrait prendre du recul par rapport à sa version multiplateforme (sur des appareils spécifiques) pour se concentrer plutôt sur sa prochaine -Génération de matériel arrivant en cette période des fêtes, et le renforcer avec autant d’exclusivités que possible.

Souhaitez-vous voir plus de titres Xbox publiés sur le Switch? Pouvez-vous voir d’où vient Phil? Partagez vos réflexions ci-dessous.

