Phil Spencer explique pourquoi Sunset Overdrive 2 n’a jamais existé

Par Rodolfo León

04/03/2020 19:10 pm

Le chef de Xbox, Phil Spencer, était récemment présent sur un podcast de IGN, où il a parlé sur une variété de sujets, et l’un d’eux est Sunset Overdrive, en particulier pourquoi il n’a jamais eu de suite.

D’accord avec Spencer, il était très difficile de lancer des jeux pendant les premiers jours de Xbox One:

“Je pense qu’il y a de très bons jeux qui ont fait leurs débuts sur Xbox One qui, à l’époque, n’étaient pas très bien placés, car ils étaient coincés entre tout le bruit de la nouvelle plate-forme … et certaines questions que les gens avaient. Et, tu sais, je n’aime pas ça. J’y pense beaucoup. Je pense que Sunset Overdrive est un excellent jeu et les gens devraient y jouer. “

De plus, Spencer également mentionné Ryse: fils de Rome pendant la conversation. Spencer utilisé pour Ryse Pour illustrer l’importance de la rétrocompatibilité pour les jeux qui trouvent leur public au fil du temps:

«Je pense que Ryse en tant que jeu de lancement pour la Xbox One était idéal pour montrer la fidélité graphique de la console. Je pense que l’équipe Crytek a fait un travail incroyable, et certains de ces jeux ont été pris dans le bruit généré par notre plateforme …

C’est cool de voir comment le temps passe, et je pense que beaucoup de plates-formes le font, où les gens regarderont en arrière et identifieront les choses qui se sentaient autrefois bruyantes, mais après que les choses se soient calmées, on se souvient d’eux comme de très bons jeux, et donc notre programme de compatibilité ascendante est très important pour nous, car il y a des jeux qui trouvent leur public plus tard, pour de nombreuses raisons différentes. “

Source: IGN

