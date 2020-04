Phil Spencer parle de la gamme de lancement de la Xbox Series X

Dans une longue interview avec IGN, Phil Spencer, le vice-président exécutif des jeux chez Microsoft, a discuté de la sortie et de la programmation pour le lancement de la prochaine Xbox Series X. Prévu pour sortir plus tard cette année, Spencer est confiant dans la prochaine génération de la Xbox réussit à temps, malgré les revers causés par la pandémie en cours dans le monde.

À ce stade, nous savons que la gamme de lancement du premier jour se compose uniquement de Halo Infinite, la franchise phare de Xbox. Interrogé sur la programmation du lancement, Spencer a patiné sur le sujet, ne confirmant pas vraiment quelque chose de nouveau, mais décrivant plutôt ses propres croyances sur la façon dont Microsoft va gérer le lancement. “Pour l’élan de la plate-forme, il ne s’agit pas d’un seul jour, il s’agit d’un flux soutenu de grands jeux provenant de notre première partie et de nos partenaires tiers”, a-t-il déclaré.

Spencer a ensuite commenté comment il pensait que la Xbox One avait trop de jeux sortis le jour du lancement. “Cela n’aide pas vraiment quelqu’un de lancer huit matchs en une seule journée, et je pense que vous pouvez les ralentir”, a-t-il déclaré.

Voici les jeux que nous connaissons jusqu’à présent qui arriveront ou sortiront sur la série X:

Halo Infinite sera publié sur les consoles Xbox One et Xbox Series X. Cyberpunk 2077 proposera une mise à niveau gratuite pour Xbox Series X pour ceux qui achètent le jeu sur Xbox One.

Au cours de l’interview, Spencer a abordé les différents studios de Microsoft travaillant sur plusieurs projets et la façon dont ils prévoient d’annoncer les titres beaucoup plus tôt dans le développement.

“Avec plus d’équipes internes, nous serons en mesure de montrer des choses qui sont plus avancées, car c’est juste avec regret que c’est une équipe interne et des équipes externes légèrement différentes. … Aaron Greenberg (directeur du marketing Xbox) et moi faisions le calcul avec Matt [Booty] (Chef de Xbox Game Studios) et essayer de comprendre quelle est la prochaine émission que nous aurions que nous n’annoncerions pas un nouveau jeu. C’est un peu difficile pour nous de prévoir, car nous avons juste autant de studios. “

«Notre organisation de première partie qui travaille avec des studios indépendants pour expédier des jeux sous notre marque première partie et nous y avons signé des annonces inattendues qui nous intéressent vraiment, vraiment et qui ont vraiment trouvé le rythme en ce qui concerne la façon dont elles travaillent sur celles-ci. jeux et obtenir la qualité et l’expédition. Donc, je vais juste dire que [you] vont entendre beaucoup plus de nous dans l’espace de jeu. Je sais que je le dis depuis un certain temps, mais les calculs disent maintenant que nous devons annoncer des choses presque chaque fois que nous sommes sur scène, de nouvelles choses, sinon j’allais envoyer des jeux sans jamais les annoncer. “

La Xbox Series X n’a ​​pas encore de prix, Spencer se disant «les yeux grands ouverts» en ce qui concerne le prix de vente final de la console. Microsoft examinera comment Sony fixe le prix de la PlayStation 5 pour la sortie des fêtes de fin d’année 2020.

