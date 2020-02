Phil Spencer pense que les consoles resteront en vigueur pendant une autre décennie

La récente révélation de nouveaux détails sur la Xbox Series X a excité les joueurs et, au moins pour le battage médiatique, montre que les consoles ont encore beaucoup à donner. Nous savons que la technologie progresse et le pari est d’atteindre un avenir dans lequel il n’est pas nécessaire d’avoir tel ou tel matériel pour profiter d’un jeu, cependant, il est encore temps que cela se produise et au moins pour les prochaines années, les consoles ils resteront en vigueur, comme l’affirme Phil Spencer.

Lors d’une interview sur le podcast Game Maker’s Notebook (via Wccftech), Phil Spencer, chef Xbox et vice-président de la division des jeux Microsoft, a parlé de l’arrivée du jeu depuis le cloud et de ce que cela signifie pour les consoles au fil des ans. à venir. À cet égard, Spencer a déclaré qu’il restait au moins une décennie dans le jeu sur console: “Je pense qu’atteindre un monde où vous n’avez pas besoin d’un appareil pour jouer à des jeux spécifiques aide l’industrie. Cela ne signifie pas que posséder un appareil cela ne fait pas partie de mon expérience. Je pense que j’aurai une console de jeu connectée à mon téléviseur pour la prochaine décennie. La meilleure façon de jouer sur mon téléviseur est d’avoir l’appareil local, de le télécharger et d’y jouer. “

Cependant, le chef de la Xbox a reconnu que la technologie de streaming à partir du cloud progressera et qu’il viendra un moment où les barrières matérielles seront brisées, apportant le jeu au plus grand nombre de personnes possible, bien que cela ne signifie pas que vous devez vous en passer. d’un appareil ou même d’une console haute capacité: “nous finirons avec beaucoup de choses différentes sous nos téléviseurs. Je pense qu’il y aura beaucoup de consoles qui n’auront pas de lecteur de disque, de plus, qu’elles n’ont même pas de périphérique de stockage local “Il s’agira de transmettre ce signal à la télévision. Je pense que nous verrons également plus de choses haut de gamme. Si je pense à la vidéo et à la musique, les services de streming ont diffusé ce type de média sur tous les appareils autour de moi. Maintenant J’ai beaucoup plus de façons de regarder la télévision. La même chose avec la musique. Je pense que les jeux vont prendre une direction similaire. “

