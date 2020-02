Phil Spencer profite déjà du premier jeu de The Initiative, l’ambitieux nouveau studio Xbox interne

L’initiative devrait présenter sa première aventure dans les prochains mois en vue d’une sortie sur Xbox Series X.

Il y a peu, très peu de certitudes sur ce sur quoi il travaille L’initiative, une étude interne de Microsoft qui a ouvert ses portes en 2018 et qui a depuis été très active en termes de nouvelles de signatures de vétérans de l’industrie. Qui sait quoi faire du premier jeu vidéo de l’entreprise est Phil Spencer, que nous pouvons voir apprécier la production sur une photo.

En fait, il a l’air très heureux de jouer une aventure qui, selon certaines spéculations sur les déclarations passées du patron de la Xbox, pourrait être le retour d’une saga classique de Microsoft, bien que, soulignons-nous, il n’y ait encore rien d’officiel. Heureusement, nous laisserons des doutes cette année, puisque les mandats des Xbox Game Studios, Matt Booty, ont assuré récemment que le jeu de The Initiative sera présenté en 2020, sera dans le prochain E3 du mois de juin?

Ce premier titre profitera certainement des avantages de la Xbox Series X, bien qu’il puisse également être apprécié sur Xbox One selon les plans de Microsoft.

Comme nous l’avons dit, l’Initiative a jusqu’à présent été plus d’actualités pour ses signatures de luxe authentiques, y compris les vétérans de Naughty Dog ou Rockstar et Sony Santa Monica parmi d’autres sociétés leaders de l’industrie ces dernières années. À l’intérieur des Xbox Game Studios, il y a aussi The Coalition, une équipe de développement qui a confirmé hier le départ de Rod Fergusson pour Blizzard.

