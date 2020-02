Phil Spencer voit Google et Amazon comme ses concurrents

Pendant des décennies, le principal conflit dans l’industrie du jeu vidéo semblait être entre Sony, Microsoft et Nintendo. Cependant, avec l’augmentation de la popularité des services de streaming, Phil Spencer pense qu’à l’avenir, les vrais concurrents seront Google et Amazon.

Dans une interview avec Protocol, le directeur de Xbox, Phil Spencer, a avoué que, bien que le conflit inévitable entre la PS5 et la Xbox Series X soit important, Votre véritable concurrence sera les plateformes de streaming de Google et d’Amazon. Cela est dû à l’implication de Microsoft dans ce type de services avec Project xCloud.

«Lorsque nous parlons de Nintendo et de Sony, nous les respectons beaucoup, mais nous considérons Amazon et Google comme les principaux concurrents à l’avenir.

Ce n’est pas irrespectueux envers Nintendo et Sony, mais les sociétés de jeux traditionnels sont quelque peu déplacées. Je suppose qu’ils pourraient essayer de recréer Azure, mais nous avons investi des dizaines de milliards de dollars dans le cloud au fil des ans.

Je ne veux pas me battre contre des guerres de formatage avec ces gars-là, tandis qu’Amazon et Google se concentrent sur la façon d’apporter des jeux à 7 milliards de personnes dans le monde. En bref, c’est l’objectif. »

La chose la plus intéressante à propos de cette interview est que Microsoft est disposé à coopérer avec Nintendo et Sony dans des initiatives telles que le cross-play où les joueurs des autres systèmes peuvent jouer entre eux et les uns contre les autres.

Bien que Spencer soit un peu inquiet pour les nouveaux concurrents, la réalité est que il y a encore quelques années pour Google et Amazon pour positionner leurs plateformes d’une manière qu’ils concurrencent au même niveau que Sony et Microsoft aujourd’hui.

Sur des sujets similaires, GeForce Now, le service de stremaing de Nvidia, est enfin disponible dans le monde entier. De même, le streaming sur console Xbox est désormais disponible au Mexique.

Via: Protocole

