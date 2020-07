Candace dirige l’équipe Phineas et Ferb. Image: Disney

Phineas and Ferb, le célèbre dessin animé de Disney avec le protagoniste à la tête très anguleuse, a été suspendu depuis cinq ans maintenant, ce qui rend la sortie imminente d’un film très bienvenue. Maintenant, ce film a une date de sortie.

Tel que rapporté par Entertainment Weekly, Phineas et Ferb the Movie: Candace Against the Universe devrait faire ses débuts sur Disney Plus le 28 août. Le film retrouvera ses héros, demi-frères Phineas et Ferb, dans une quête pour sauver leur sœur des extraterrestres. La série originale concernait le duo assez normal et leur animal de compagnie tout à fait normal, Perry l’ornithorynque, qui est enfermé dans une guerre secrète avec un scientifique maléfique. Le film verra Phineas et Ferb dans une grande aventure, avec une distribution de voix impressionnante, y compris des voix de retour comme Ashley Tisdale et Olivia Olson aux côtés des nouveaux arrivants Ali Wong, Wayne Brady, Thomas Middleditch et Diedrich Bader.

« C’est une marche sur la corde raide quand vous avez toute une génération de [fans] que vous savez que vous allez écouter cela, et que vous voulez leur donner des trucs, mais vous voulez aussi donner aux nouvelles personnes quelque chose qu’elles peuvent digérer », a déclaré le co-créateur de la série, Dan Povenmire, à propos du film. «Mais nous voulions juste nous assurer que les gens qui ont grandi avec Phineas et Ferb aimeraient le film. Nous espérons que cette émission sera regardée dans les dortoirs des universités de tout le pays. »

Il n’est pas clair si les dortoirs des collèges seront ouverts, mais j’espère que cela sera observé dans les habitats de nutrition gélatineuse qui les remplaceront dans un avenir lointain dans trois mois à partir de maintenant, où, basé sur 2020 jusqu’à présent, littéralement tout peut arriver.

