Phoenix Games réalise sa troisième acquisition avec Studio Firefly

Phoenix Games a acquis le spécialiste des opérations en direct Studio Firefly pour un montant non divulgué.

Le studio roumain est la troisième acquisition de Phoenix Games. L’objectif principal de Studio Firefly est de travailler sur les adresses IP existantes en fournissant des opérations en direct. De plus, l’entreprise propose des services de développement et d’extension à de nouvelles plateformes. Il est dirigé par Diana Cecillian Dan et René Laurent.

“Dès que j’ai entendu la mission des Phoenix Games, j’ai voulu m’impliquer”, a expliqué Laurent.

“En tant que chef de studio expérimenté qui a rencontré de première main les défis de la gestion et de la mise à l’échelle d’une société de jeux, j’ai identifié les problèmes que Phoenix cherche à résoudre. Je suis très heureux de faire de Studio Firefly un élément clé de la famille Phoenix Games. . “

“Phoenix a été construit pour répondre aux besoins des développeurs de jeux d’aujourd’hui, et il est rapidement devenu clair pour nous qu’un studio d’opérations en direct qualifié serait un élément extrêmement précieux dans la famille Phoenix”, a déclaré le PDG de Phoenix, Klaas Kersting.

“Phoenix offre aux entrepreneurs du jeu l’environnement et les ressources dont ils ont besoin pour construire efficacement pour réussir à long terme. En ajoutant les compétences de Studio Firefly à la famille, nous promouvons notre promesse à nos studios de créer le meilleur écosystème pour leurs besoins dans l’industrie.”

