Phoenix Suns jouera le reste de sa saison en NBA 2K20 sur Twitch

La NBA a suspendu sa saison après que le centre de jazz d’Utah Rudy Gobert ait été testé positif au COVID-19 (le coronavirus). Il n’est pas clair à ce stade si la saison se poursuivra après le hiatus minimum de 30 jours, ou si cela marque la fin de la saison NBA en cours. Les Phoenix Suns sont cependant déterminés à voir le reste de leur calendrier et se sont tournés vers les jeux vidéo pour le faire.

L’équipe de la Conférence de l’Ouest a annoncé son intention de jouer le reste de sa saison avec NBA 2K20. Dans un article sur Twitter, les Suns ont révélé qu’ils utiliseraient le jeu de basket-ball populaire pour compléter le calendrier de l’équipe, chaque match étant diffusé en direct sur Twitch. Le premier affrontement aura lieu demain, le 14 mars, lorsque les Suns virtuels affronteront les Dallas Mavericks virtuels.

Le tweet ne mentionne aucun détail sur qui hébergera le flux, ou si les jeux seront joués par de vraies personnes ou l’IA de NBA 2K20. Devin Booker, le gardien des étoiles des Suns, est lui-même un streameur Twitch bien connu, et a même découvert la suspension de la saison tout en diffusant Call of Duty: Modern Warfare. Il serait logique que les Suns l’impliquent à un certain titre.

Les résultats de ces matchs pourraient être dénués de sens dans le grand schéma des choses, mais les retransmissions en direct des Suns garantissent qu’il y aura toujours de l’action NBA à regarder même si la ligue suspend tout le jeu. Si certains des joueurs sont impliqués, cela devrait valoir la peine d’être regardé.

NBA 2K20 n’est cependant pas à l’abri des effets de COVID-19. L’arrêt de la NBA provoque des problèmes avec le mode MyLeague de 2K20 dans un développement inattendu. Le virus continue également de faire des ravages dans le monde du divertissement, avec de nombreux événements annulés, plusieurs films retardés et une liste de blanchisserie de parcs à thème fermant leurs portes.

Le CDC contient de nombreuses précautions que vous pouvez prendre afin de prévenir la propagation du coronavirus ainsi que quelques conseils utiles pour rester en bonne santé.

