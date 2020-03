Photographier Magikarp, discuter avec Pikachu et tous nos spin-offs Pokemon préférés

Pokemon TCG (Game Boy Color)

Il est impossible de discuter des premiers jours de la série Pokemon sans mentionner également le jeu de cartes à collectionner Pokemon. Avec l’anime et les jeux vidéo, le Pokemon TCG était une grande raison pour laquelle la franchise était si explosivement populaire à la fin des années 90. Bien que je n’ai jamais eu beaucoup d’intérêt à jouer au jeu de cartes avec mes amis, comme les autres enfants à l’époque, j’étais obsédé par la collecte des cartes, ce qui m’a amené à découvrir Pokemon TCG pour Game Boy Color.

Comme son nom l’indique, Pokemon TCG pour Game Boy était une version numérisée du jeu de cartes, présentant les mêmes règles et cartes que le jeu physique. Ce qui a rendu le titre si attrayant, cependant, ce sont ses éléments RPG. Tout comme dans les jeux Pokemon principaux, votre objectif ultime est de voyager dans différents clubs, chacun spécialisé dans un type particulier, et de vaincre les huit Club Masters. Après avoir récupéré leurs badges, vous avez gagné le droit d’affronter les Grands Maîtres – l’équivalent TCG des Elite Four.

Comparé à d’autres jeux de cartes, le Pokemon TCG était assez simple, mais cette accessibilité était une autre raison pour laquelle il se traduisait si bien en jeu vidéo. Comme dans les titres principaux, les cartes Pokémon ont différentes forces et faiblesses élémentaires, et vous devez les exploiter si vous espérez vaincre les Club Masters. Bien sûr, compte tenu de la nature des jeux de cartes, les batailles reposaient souvent en partie sur la chance (il n’y avait que beaucoup de choses que vous pouviez faire si vous tiriez une mauvaise main), mais il était néanmoins très satisfaisant de concevoir des stratégies et de construire un jeu complet. .

Le jeu Game Boy Color allait recevoir une suite au Japon, mais cela n’a malheureusement jamais été localisé. Bien qu’il semble peu probable que nous ayons un autre jeu vidéo Pokemon TCG approprié, son esprit se perpétue dans Pokemon TCG Online, une version numérique à télécharger gratuitement du jeu de cartes. Ce n’est pas un bon suivi du titre Game Boy – TCG Online n’a pas d’éléments RPG comme le jeu Game Boy, par exemple – mais c’est très amusant en soi, ce qui montre pourquoi le jeu de cartes à collectionner a pu rester si populaire pendant plus de deux décennies. | Kevin Knezevic, rédacteur en chef adjoint