Photos de la WWE Wrestlemania Night 1 2020: revivez le match Boneyard

Le plus grand spectacle de la WWE de l’année, Wrestlemania, est très différent cette année. L’édition 2020 de Wrestlemania a eu lieu devant aucun public au Performance Center de la WWE, conduisant à beaucoup de silence tout au long des matchs et à une présentation très réduite.

En fin de compte, la présentation à plus petite échelle a donné au spectacle un look unique. Si vous n’avez pas pu l’attraper, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez jeter un oeil à un tas de photos de haute qualité de l’événement ci-dessous pour avoir une idée de ce que vous avez manqué. De Becky Lynch défendant son championnat de Raw féminin contre Shayna Baszler à Daniel Bryan et Sami Zayn qui parcourent la distance pour déterminer un champion intercontinental, il y a beaucoup à voir.

Après avoir vérifié les images, assurez-vous de lire les résultats en direct de GameSpot de Wrestlemania 36, ​​ainsi que notre critique en direct de Wrestle Buddies Chris E. Hayner et Mat Elfring. Ensuite, bien sûr, revenez le dimanche 5 avril pour la nuit 2 de l’extravagance.

Crédit d’image: WWE, Inc.