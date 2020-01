Picard parle de sa concentration sur les personnages

Même si l’univers est sombre, les bros sont des bros. Image: CBS

Star Wars: The Next Generation était, remplissant le pedigree du Star Trek original avant lui, un spectacle qui était finalement plein d’espoir. Il y avait des conflits, et parfois c’était sombre, mais il y avait toujours une voie à suivre pour l’humanité, la civilisation et l’univers dans son ensemble. Il y avait un danger à la frontière, mais pas de problèmes vraiment insolubles.

Le matériel promotionnel pour Picard suggère que, dans le temps qui s’est écoulé depuis, les choses sont différentes. Dans une nouvelle vidéo de featurette mettant en vedette les commentaires de Sir Patrick Stewart et des créateurs de Picard, nous examinons de plus près le ton plus élégant de ce nouveau spectacle et son approche de l’histoire du personnage.

Nous avons déjà entendu parler de certaines de ces choses auparavant, mais ce qui me fascine vraiment dans cette vidéo, c’est à quel point elle insiste sur Picard comme une histoire de Trek vraiment axée sur les personnages. Maintenant, le caractère a toujours été essentiel à Star Trek. Mais c’est un spectacle généralement extrêmement complot, utilisant ses personnages comme un moyen d’explorer de grandes idées, des espoirs éloignés et des objectifs utopiques. Mais dans cette prise, il semble que le monde, et les changements qui y sont apportés, pourraient soutenir la vision du spectacle pour Picard en tant que personnage.

Il est, après tout, le point de départ, comme tout le monde ici le montre clairement. Le spectacle est parti de la réflexion sur la façon dont Picard lui-même allait grandir et changer, et les développements dans le canon servent cela. Il s’agit d’une approche quelque peu nouvelle de Star Trek, et il sera fascinant de voir si cela porte ses fruits lorsque Star Trek: Picard sera présenté le jeudi 23 janvier sur CBS All Access.

