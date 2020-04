Picross S4 arrive sur Nintendo Switch, avec plus de modes et de puzzles que jamais!

L’entreprise japonaise Jupiter a commencé à publier des titres de la saga Picross pour la console Game Boy, et depuis lors, a continué à développer des puzzles de blocs pour consoles portables Nintendo dans lesquels, une fois terminé, vous pouvez voir des objets et des personnages dans un style pixélisé. Ainsi, Nintendo Switch n’a pas manqué de titres Picross dans son catalogue non plus, et le développeur vient d’annoncer le quatrième tranche pour la grande console hybride N, intitulée Picross S4, Et il est livré avec plus de contenu que jamais!

Picross S4 apporte plus de 480 puzzles cubiques à la Nintendo Switch

Le quatrième jeu de la saga Picross pour Nintendo Switch sortira le 23 avril 2020 dans la Nintendo eShop, avec les modes qui ont les titres précédents de la console hybride: le mode classique Picross, le mode Mega picross avec une difficulté supplémentaire, le mode Couleur Picross qu’il a des puzzles dans lesquels, en plus de deviner la silhouette, vous devez le faire avec les bonnes couleurs; et le chemin Clip Picross, dans lequel chaque puzzle est une pièce d’un puzzle plus grand.

En plus des principaux modes décrits, nous trouvons également la section Extras, qui vous permettra de compléter deux puzzles de 30 × 30 blocs, un défi même pour ceux qui connaissent la saga Picross et, si vous en voulez encore plus, pour les autres trois puzzles de blocs de 40 × 30 Ils seront disponibles dès que vous aurez joué aux titres Picross S, Picross S2 et Picross S3. D’autre part, le Picross S4 continuera d’être disponible sur mode multijoueur, afin que vous puissiez jouer les niveaux simultanément avec un de vos amis, et donc il est plus agréable de déchiffrer la silhouette qui cache chacun des 485 puzzles disponibles tout au long du jeu.

Les titres précédents de la saga Picross pour Nintendo Switch sont actuellement réduit de 20% jusqu’au 30 avril 2020, idéal pour ceux qui veulent entrer dans la saga et se préparer au Picross S4. Que pensez-vous du titre? Pensez-vous que les nouveautés qu’il présente en valent la peine?

