Pidove est tellement stupide qu’il oublie son propre nom

Chaque Pokémon est intéressant et mérite d’être mentionné. Je ne joue pas une tonne de Pokémon, mais j’aime l’univers et j’aime en savoir plus sur les créatures qu’il contient. Voici donc un autre Pokémon! C’est Pidove!

Détails Pidove

Type: Normal / Vol

Hauteur moyenne: 1 ’00 “

Poids moyen: 4,6 lb

Ajouté pour la première fois dans la génération V

L’intelligence est une chose étrange. Les humains aiment penser que nous sommes les créatures les plus intelligentes de la planète, mais jetons la plupart d’entre nous dans une jungle, nus sans approvisionnement et tous nos mots et nos maths fantaisistes ne nous sauveront pas d’un tigre. L’intelligence est vraiment une question de contexte. Cela ne donne toujours aucune excuse à Pidove pour être si stupide et oublieux qu’il oublie son propre nom. Stupide est aussi stupide que ça et ce pigeon n’a pas beaucoup de cervelle pour faire quoi que ce soit.

Pidove est un petit Pokémon oiseau qui rappelle beaucoup un pigeon réel. Beaucoup de gens pensent que les pigeons sont stupides, mais en fait, ils sont assez intelligents! Sérieusement. Cependant, bien que Pidove ressemble à un pigeon, il est sûr que la merde n’est pas intelligente comme un. Selon plusieurs entrées de Pokedex, Pidove n’est pas seulement oublieux mais pas très brillant non plus. Dans Detective Pikachu (le jeu), il oublie littéralement son nom.

Avoir un Pokémon à la fois oublieux et stupide n’est pas idéal pour les batailles. Encore une fois, selon les entrées de Pokedex trouvées sur Bulbapedia, Pidove oubliera souvent les commandes et les ordres à la mi-bataille. Ce n’est pas idéal dans un combat contre un autre Pokémon. Et même s’il se souvient de ce qu’il faut faire par miracle, vous vous battez toujours avec un oiseau qui pèse moins de 5 livres et ne mesure qu’un pied de haut. Cette chose n’arrête pas un Charizard de si tôt.

Pidove met en évidence quelque chose à propos de l’univers Pokémon auquel j’ai toujours pensé. Il est étrange que CHAQUE Pokémon soit attrapé par des entraîneurs et utilisé dans des batailles. Pidove est un excellent exemple de pourquoi c’est mauvais. Tout comme dans le monde réel, tous les animaux ne seront pas précieux dans un combat. Pidove devrait être utilisé pour envoyer des messages dans les villes Pokemon, pas dans des combats en cage dirigés par des adolescents et des responsables de gymnases. Soyez libre Pidove. S’envoler! Quittez ce monde terrible et- OH merde … ATTENTION AU WI- * ZAPPP ÉLECTRIQUE! *

Aie.

Fan Art préféré

Les animaux portant des chapeaux sont toujours mignons. Même Pidove a l’air mieux et j’ose dire, plus intelligent tout en portant un joli chapeau.

Faits aléatoires

Dans l’émission télévisée, l’entrée Pokedex de Pidove mentionne qu’elle n’est pas attirée par les objets brillants. Aucune autre entrée Pokedex dans aucun jeu ne le dit. Soit le Pokedex d’Ash est cassé, soit personne n’a jamais pensé partager ce fait inutile avec d’autres personnes. Peut-être ne pas être attiré par des objets brillants est un signe que Pidove est plus intelligent que nous ne le pensons. Mais vous pourriez également dire qu’il est si stupide par rapport aux autres oiseaux qu’il fout cela aussi.Pidove est censé être très gentil et sincère. Je ne sais pas ce que cela signifie, mais au moins cela signifie que Pidove ne va pas se faufiler derrière vous et picorer vos oreilles ou quelque chose. C’est bien.

Meilleur commentaire de la semaine dernière

Je serais fasciné de rencontrer quelqu’un dont le Pokémon préféré est Grumpig. Par exemple, pas de manière condescendante, j’aimerais juste voir ce que les gens y voient.

-JayHankeEdLyon

J’aimerais aussi rencontrer des gens qui ont d’étranges Pokémon préférés. Genre, qui est le Pokémon préféré est Luvdisc et pourquoi?

Ce sera ma prochaine série hebdomadaire après la fin de Here’s Another Pokemon.

