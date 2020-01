PikaPika Nurse Story: la pédiatrie est toujours vraiment bruyante annoncée pour le changement

Nippon Columbia a annoncé un jeu de simulation d’infirmière PikaPika Nurse Story: Pediatrics Are Always Really Noisy se dirige vers Nintendo Switch au Japon.

Dans PikaPika Nurse Story: la pédiatrie est toujours très bruyante, vous incarnez une infirmière qui s’occupe des nourrissons et des jeunes enfants. C’est exactement le même jeu que celui qui est sorti en 2016 sur Nintendo 3DS, sauf que les graphismes se sont améliorés.

PikaPika Nurse Story: Pediatrics Are Always Really Noisy sera lancé le 2 avril 2020 pour 5280 yens au Japon.

Visitez le site officiel ici.

en relation

.