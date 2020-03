Pikuniku est en vente sur Switch pour seulement 1 $

Devolver Digital a fait baisser le prix de son jeu d’exploration de puzzle absurde Pikuniku, développé par le collectif indépendant Sectordub. Normalement à 12,99 $, Pikuniku est maintenant disponible pour seulement 0,99 $ sur Nintendo Switch.

Le jeu joyeusement insensé convient aux adultes et aux enfants et prend en charge le jeu coopératif multijoueur local pour deux personnes, le rendant parfait pour les familles actuellement coincées à la maison. Le simple fait de regarder la bande-annonce devrait suffire à remonter le moral.

L’examen de GameSpot sur Pikuniku a déclaré: «Avec ses conceptions de personnages simples et un monde de jeu qui ressemble souvent à un jeune enfant conçu en découpant et en collant différents morceaux de papier coloré, Pikuniku ressemble parfois à une adaptation de jeu vidéo d’un livre pour enfants. ” Avec ses graphismes mignons et sa progression simple, c’est le jeu parfait pour vous faire oublier les événements mondiaux.

Pikuniku est également disponible sur Steam et est également inclus sur Xbox Game Pass pour PC et Xbox One.

Pour d’autres grands jeux à prix d’aubaine, consultez notre collection des meilleurs jeux pas chers pour PlayStation 4, Xbox One et Switch.

