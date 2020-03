Pirate Warriors 4 dans la boutique en ligne Switch

Dernièrement One Piece: Pirate Warriors 4 n’a cessé d’introduire de nouveaux personnages. L’un après l’autre. Il avait une pause, non? Eh bien, même avec ceux-ci, bien qu’aujourd’hui nous ne vous apportions pas de nouveaux personnages de leur personnel encombrant, nous continuons à recevoir des nouvelles du musou avec Krilín Luffy. À partir d’aujourd’hui Vous pouvez précommander One Piece: Pirate Warriors 4 dans l’eShop Nintendo Switch. Cela apporte une bonne poignée de détails, que nous partageons avec vous. Pour commencer, nous avons le poids du programme, 12,1 Go, et, pour continuer, le prix que nous devrons payer pour distribuer le remorquage avec le chapeau de paille: 69,99 €. Si vous décidez de réserver le titre avant sa mise sur le marché le 27 mars, vous pouvez obtenir les costumes de Law et Hancock de Dynasty Warriors, ainsi qu’un accès anticipé aux frères Vinsmoke.

De plus, le musou aura un version deluxe Il en coûtera 94,99 €, qui comprend le pass de saison qui ajoutera 9 nouveaux personnages, divisés en trois packs qui coûtent 11,99 € chacun, et un accès anticipé à Charlotte Katakuri. Que pensez-vous que les réserves de musou ont déjà ouvert? Comme toujours, n’oubliez pas de nous laisser vos impressions dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux. À plus!

Thème principal One Piece: Pirate Warriors 4

