Pirate Warriors 4 montre Basil Hawkins, Big Mom et Kaido

One Piece: Pirate Warriors 4 ajoute et continue d’afficher de nouveaux personnages. Le quatrième opus de la saga musou développé par Omega Force élargit une fois de plus les aventures du Straw Hat Band, cette fois, en collectant des arches aussi intéressantes que Whole Cake Island ou le pays de Wano.

Après avoir montré des personnages comme Trafalgar Law, Rob Lucci ou Sabo en action, Bandai Namco republie nouvelles remorques, cette fois, avec deux des pirates les plus puissants de l’univers créés par Eiichiro Oda, tout comme les Yonkous; Charlotte Linlin, plus connue comme Grand Maman et le redoutable Kaido des bêtes. En plus de ces deux empereurs de la mer, Basil Hawkins, l’un des membres appartenant à la pire génération de pirates de l’histoire: les supernovae, vient au premier plan.



Basil Hawkins et le redoutable Yonkous Kaido et Big Mom sement le chaos dans One Piece: Pirate Warriors 4

Basil Hawkins est le capitaine des Hawkins Pirates, en plus de l’un des membres appartenant à la pire génération de pirates de l’histoire. Avec son épée appelée Warabide, ses cartes de tarot et les pouvoirs de son fruit – ce qui lui donne la capacité de manipuler la paille – il est capable de frapper avec un ensemble varié de mouvements dans ce nouvel épisode.

Charlotte Linlin, mieux connue sous le nom de Big Mom, est l’un des personnages les plus impressionnants de One Piece. Étant l’un des quatre grands empereurs, le pirate règne sur Whole Cake Island, en plus de diriger le redoutable équipage de Big Mom. Avec son fruit du diable, il est capable de prendre l’âme d’une personne et de la donner à une autre et même à n’importe quel objet. De plus, avec l’aide de Zeus, Prométhée et Napoléon sont capables d’exécuter des attaques dévastatrices.

Kaido est, sans aucun doute, l’une des grandes incorporations de ce quatrième opus. La créature la plus puissante du monde gouverne le pays de Wano, étant l’un des quatre empereurs des mers du Nouveau Monde. Kaido attaque avec son kanabo en acier, provoquant des destructions partout où il passe. En outre, il est capable d’utiliser son fruit du diable mythique, qui lui permet de se transformer en dragon et de lancer de puissantes fusées éclairantes.

One Piece: Pirate Warriors 4 viendra sur Nintendo Switch 27 mars 2020, étant le troisième jeu de la franchise à atteindre la console hybride et le deuxième de la série Pirate Warriors. Êtes-vous prêt à accompagner Luffy et compagnie dans leur aventure pour le Nouveau Monde? Le One Piece existe et il est temps de le trouver!

Source

Connexes