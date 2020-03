Pirate Warriors 4 montre Eustass Kid, Blackbeard et Shanks

One Piece: Pirate Warriors 4 est maintenant disponible sur Nintendo Switch, mais cela n’empêchera pas Bandai Namco de libérer des bandes-annonces des pirates qui lutteront contre les échauffourées dont ils ont besoin. Dans les vidéos, nous pouvons apprécier les combos majestueux que les pirates utiliseront ainsi que leurs capacités spéciales accordées par les fruits du diable, à l’exception de Shanks, qui utilise et se suffit de son «haki»Et son seul bras. Cette semaine, c’était à leur tour de se montrer à Barbe Noire, à Eustass Kid et, comme nous venons de le mentionner, à Shanks.

Eustass Kid écrasera ses ennemis avec une force métallique dans One Piece: Pirate Warriors 4

Kid, l’un des membres de la pire génération montrera toute sa puissance dans cet épisode. Il est un utilisateur du fruit Jisei-Jisei qui lui confère des pouvoirs de magnétisme qu’il utilisera pour former de grandes structures métalliques pour enrouler ses ennemis avec eux, comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce.

Barbe Noire transforme quiconque lui fait face dans l’obscurité

Marshall. D. Teach, mieux connu sous le nom de Blackbeard, est l’un des pirates les plus redoutables qui existe dans One Piece, surtout depuis qu’il a été créé avec un certain pouvoir … Dans la bande-annonce de combat, nous pouvons voir comment le fond est utilisé, en plus d’être considéré comme son niveau destructrice est inégalée. Il sera sans aucun doute l’un des personnages avec lesquels nous passerons le meilleur moment lors de l’écrasement des ennemis.

Shanks ne déçoit pas et distribue la chatte avec son propre pouvoir

Contrairement aux pirates mentionnés ci-dessus, notre bien-aimé Shanks n’est pas un utilisateur de fruits du diable, ce qui signifie qu’il fait face à ses ennemis avec son propre pouvoir, et pour couronner le tout, il est probablement le pirate le plus fort que nous avons mentionné pour l’instant. .

One Piece: Pirate Warriors 4 est maintenant disponible sur Nintendo Switch et vous pouvez l’acheter via ce même lien. Certains d’entre nous mettent déjà les bottes avec le titre, car honnêtement, si vous êtes un fan de One Piece, vous apprécierez comme un enfant de voir la quantité de soin qui a été mis pour prendre soin des détails de la saga.

