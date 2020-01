Pirate Warriors 4 montre Law, Sabo et Lucci en action

One Piece: Pirate Warriors 4 continue de montrer des nouvelles. Le quatrième volet de la saga musou développé par Omega Force élargit une fois de plus le vaste univers créé par Eiichiro Oda, cette fois, en collectant des arches aussi intéressantes que Whole Cake Island ou le pays de Wano, ce dernier étant une histoire éloignée des événements qui se développent actuellement en anime et manga.

Pour augmenter le thermomètre de battage médiatique, Bandai Namco a publié trois nouvelles vidéos où nous pouvons voir trois nouveaux personnages en action comme Trafalgar Law, Rob Lucci et Sabo, ce qui reste confirmé pour le modèle complet qui contient le titre.

Trafalgar Law, Rob Lucci et Sabo arrivent à One Piece: Pirate Warriors 4 avec des mouvements sans fin

Le capitaine des pirates du cœur, le chirurgien de la mort, ou plutôt connu sous le nom de Trafalgar Law, attaquera sur le champ de bataille avec le pouvoir qui vient de son fruit du diable, coupant tout ce qui se trouve dans la zone créée par lui.

En échange, Sabo, le commandant en second de l’armée révolutionnaire se battra avec toutes sortes d’attaques en mêlée et avec l’utilisation de Mera Mera no mi, son fruit du diable, qui lui permettra de faire des fusées éclairantes et de frapper avec le feu.

Enfin, nous avons Rob lucci, agent de l’organisation top secrète du gouvernement mondial, Cipher Pol, et l’un des plus grands rivaux que le Straw Hat Band ait affronté. Sa montée sur scène le fera avec des attaques totalement physiques grâce à l’utilisation de ses compétences Rokushiki et de son fruit du diable, ce qui lui permet de se transformer en léopard.

En plus de la confirmation de trois de ces personnages importants, de nouveaux détails ont également été révélés, cette fois, provenant de leurs modes multijoueur en ligne et local. Dans cet épisode, nous aurons jusqu’à quatre modes de jeu, dans le premier, Géant Boss Bataille, nous devons coopérer entre quatre joueurs pour vaincre des boss gigantesques comme Kaido ou Big Mom. Dans Total Bounty Bataille contrairement au premier, nous ne le ferons qu’avec un partenaire et notre objectif sera d’augmenter les récompenses de notre butin. Dans le tiers d’entre eux, Défense temporisée Bataille, nous devons défendre notre territoire contre l’équipe rivale et enfin, Territoire Bataille Trois équipes de quatre joueurs s’affronteront pour la domination de la scène.

One Piece: Pirate Warriors 4 viendra sur Nintendo Switch 27 mars 2020, étant le troisième jeu de la franchise à atteindre la console hybride et le deuxième de la série Pirate Warriors. Êtes-vous prêt à accompagner Luffy et compagnie dans leur aventure pour le Nouveau Monde? Le One Piece existe et il est temps de le trouver!

