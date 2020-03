Pirate Warriors 4 présente la famille Vinsmoke et Katakuri

Le vaste monde de One Piece abrite les personnages les plus divers. Tous (ou du moins la grande majorité) assistent à la nomination de One Piece: Pirate Warriors 4, le musou le plus pirate naviguant en douceur vers Nintendo Switch. Cette semaine, les bandes-annonces des personnages les plus pertinents de la arc de gâteau entier, où se déroule le thé le plus fou. Il ne reste plus grand-chose pour que ces nouveaux personnages atterrissent sur la console du Joy-con, jetons un œil!

La belle Reiju vous laissera paralysé dans One Piece: Pirate Warriors 4

Reiju, la fille aînée de la famille Vinsmoke mettra tout son pouvoir à notre disposition. Il est immunisé contre poison plus mortel, et vous pouvez l’utiliser pour neutraliser tout ennemi qui ose se mettre sur votre chemin. Soyez très prudent avec «Rose vénéneux«!

Ichiji réduira ses ennemis en cendres

Le deuxième fils et premier garçon de la famille Vinsmoke utilise ses capacités explosives pour faire des ravages sur le champ de bataille. Ichijisurnommé «Rouge étincelant“Il n’hésite pas à utiliser des soldats privés comme bouclier. Il n’a aucune pitié!

Niji bat ses ennemis à la vitesse de la lumière

Le troisième fils de la famille Vinsmoke est aussi cruel que son frère aîné. À Niji aussi connu comme «Dengeki Blue«; Il est capable d’utiliser des attaques électriques et frappe ses ennemis à une vitesse inhumaine.

Yonji apporte son muscle à One Piece: Pirate Warriors 4

Le fils cadet de la famille Vinsmoke aime davantage la force brute. Sa puissance est digne d’un colosse! «Treuil vert»Est le surnom de YonjiIl est capable d’étendre ses mains pour attaquer à grande distance.

Voir aussi

Ressentez le pouvoir écrasant de Charlotte Katakuri

En tant que fils de Big Mom et l’un des Doux commandants de l’équipage de l’empereur, Katakuri Il se positionne comme l’un des pirates les plus puissants ayant affronté l’équipage de Luffy. Après avoir mangé le Mochi Mochi fruit Il peut transformer votre corps en un bonbon japonais populaire et contrôler sa puissance à un niveau incroyable.

Aucune supernova n’est du mucus de dinde, et Capone Bege le prouve.

En tant que membre de la soi-disant “pire génération”, Capone Bege Il est considéré comme un pirate dangereux malgré son peu de temps en mer. Son équipage fidèle l’accompagne partout, et ils sont prêts à exécuter les ordres de leur capitaine à Rajataba. Lorsque la puissance de son fruit du diable se réveille est imparable, alors ne le rendez pas fou!

Cette semaine, six personnages avec leurs bandes-annonces respectives ont montré leur gameplay dans One Piece: Pirate Warriors 4. Le jeu s’ancre sur Nintendo Switch 27 mars 2020, et vous pouvez déjà effectuer votre réservation. 海賊王 に 俺 は な る!

Connexes