Pirate Warriors 4 présente les amiraux de la marine

La paix apparente présente dans le monde de One Piece est l’œuvre de la marine: l’agence gouvernementale qui protège l’ordre public. Quiconque connaît un peu l’intrigue du manganime sait que ce n’est pas tout à fait vrai, car l’extrême rigidité de bon nombre de ses postes de haut niveau et la corruption placent la Marine dans son ensemble comme l’un des antagonistes du porteur du chapeau. paille Au sein de cet organisme se trouve le grade d’amiral, l’un des plus élevés et accessible uniquement par trois marines d’une puissance énorme. Kizaru, Aokiji et le terrible Akainu Ce sont eux qui détiennent ce rang au début de la série, et qui figurent également dans les dernières bandes-annonces de One Piece: Pirate Warriors 4. Le pirate musou ne pouvait laisser ces trois hommes s’échapper. Regardez la puissance de vos fruits du diable!

Sakazuki n’aura aucune pitié pour quiconque considère l’ennemi de la marine

Bien que les trois amiraux aient une force similaire, personne ne doute que Sakazuki Il est légèrement supérieur à ses coéquipiers. Avec le surnom d’Akainu, il brûle ses ennemis et les enterre sous une pluie de lave. Le fruit de Magu Magu vous permet de transformer votre corps en magma, ainsi que de le jeter sur vos ennemis.

Borsalino décolle à la vitesse de la lumière

Ne vous laissez pas berner par son comportement insouciant: Borsalino C’est un marin mortel. La puissance de son fruit du diable lui donne des capacités terrifiantes, car il peut attaquer et se transformer en lumière. Kizaru frappe rapidement et de manière explosive, et utilise généralement une épée légère pour mettre fin à la vie de ses adversaires.

Kuzan vous laissera des glaces dans One Piece: Pirate Warriors 4

Si vous avez froid sur le champ de bataille, les chances sont Kuzan être proche Son surnom Aokiji signifie faisan bleu, et il contrôle la glace à volonté grâce à son fruit du diable. Il est l’amiral le plus laxiste en matière de justice, car il se soustrait parfois à ses obligations soit par paresse, soit parce qu’il le juge nécessaire.

Ce trio mortel est plus que prêt à affronter des milliers d’ennemis dans One Piece: Pirate Warriors 4. La semaine dernière, ils ont porté leur pouvoir Barbe blanche et ses subordonnés. Voulez-vous également vous joindre à la bataille? Écrivez ensuite votre calendrier sur 27 mars 2020, le jour de son lancement en Europe et en Amérique.

