Pirate Warriors 4 reçoit six autres bandes-annonces de personnages

One Piece: Pirate Warriors 4 ne prévoit pas de laisser le puits des remorques de personnages se tarir de sitôt. Avec une date de sortie le 27 mars pour le jeu d'action inspiré de Dynasty Warriors, l'énorme casting de personnages jouables inclus dans le titre est présenté un par un avant la sortie du jeu. Le dernier ensemble de soins de bandes-annonces de personnages de Bandai Namco comprend des vidéos phares montrant les membres du gang Straw Hat Chopper, Nico Robin, Franky et Brook, ainsi que les officiers de marine emblématiques Tashigi et Smoker.

Tony Tony Chopper est l'un des premiers membres des Straw Hat Pirates in One Piece, rejoignant Luffy pour d'innombrables aventures emblématiques dans l'anime et le manga originaux. C'est un adorable petit animal parlant, mais il a une grande variété de capacités de transformation qu'il utilise dans One Piece: Pirate Warriors 4.

Nico Robin dispose d'un ensemble d'outils d'attaque très, uhm, qu'elle peut éliminer dans le jeu. Elle utilise ses capacités de manipulation des membres de nombreuses façons créatives dans la bande-annonce ci-dessus.

Franky a des membres mécaniques géants et une grande variété de mouvements de lutte qu'il n'a pas peur d'utiliser. Il a également des transformations de mécha sauvages qui entrent en jeu dans One Piece: Pirate Warriors 4.

Oui, Brooke est un squelette grand et dégingandé avec un afro géant et un boa de fourrure. Ne vous en faites pas. Il est un membre incroyablement puissant des Pirates du Chapeau de Paille, comme le prouve sa bande-annonce.

Enfin, nous avons le vice-amiral officier de marine Smoker et son partenaire de longue date, le capitaine Tashigi. Tashigi utilise des compétences d'épée magistrales pour écraser ses ennemis, tandis que Smoker combine la force brute avec ses capacités de fruits du diable pour s'attaquer à n'importe quel ennemi.

One Piece: Pirate Warriors 4 devrait sortir au Japon le 26 mars 2020 et en Europe et en Amérique du Nord le 27 mars pour PlayStation 4, Nintendo Switch et PC via Steam.

[La source]