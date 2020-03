Pixel Puzzle Makeout League sera également publié sur Nintendo Switch

De temps en temps, nous obtenons un jeu de Picross aux consoles Nintendo, territoire non officiel de non-programmes. Presque toujours, derrière eux se trouve le développeur Jupiter, mais ce n’est pas toujours le cas, et leur qualité est toujours excellente, peu importe qui est derrière. En 2020, nous continuerons de recevoir notre raison de picross, car le studio indépendant Rude Ghost apportera la Nintendo Switch Pixel Puzzle Makeout League, une comédie romantique avec des super-héros, avant la fin de l’année. Si seulement ils auraient pu préparer leur jeu il y a quelques jours, qui sait, la mort aux mains de ces mauvais numéros qui aurait été évitée …

Résolvez des puzzles picross et liguez avec des super-héros. ¡Planazo vous!

Comme vous auriez pu le comprendre, Pixel Puzzle Makeout League combine deux genres. D’une part, ce sera un jeu de énigmes, devoir résoudre des puzzles Picross, etd’autre part, ce sera un simulateur de rencontres, pouvoir rencontrer une série de héros et d’héroïnes plus beaux que pa’qué, avec qui nous devrons sauver la journée du méchant de garde.

Que pensez-vous de la proposition? Que voulez-vous le plus conduire votre dent? À plus de 100 nonogrammes ou à l’un de vos compagnons de super-héros? N’oubliez pas d’en discuter avec nous! Mais vous n’avez pas non plus besoin de nous donner trop de détails! N’enlevez pas l’intrigue de l’affaire. À plus!

