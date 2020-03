Plague Inc. ajoute un mode de jeu sur la lutte contre une pandémie mondiale

Image: Créations Ndemic

Plague Inc. est un jeu vidéo dans lequel les joueurs créent et cultivent un pathogène mortel afin d’éliminer le plus possible la population mondiale. En réponse à la pandémie du Covid-19 dans le monde réel, le développeur Ndemic Creations travaille sur un nouveau mode de jeu où les joueurs s’efforcent d’arrêter une épidémie mondiale mortelle.

Plague Inc., un jeu mobile et console à succès avec une base de joueurs fidèles depuis son lancement en 2012, se trouve actuellement dans une situation inconfortable. Au cours des derniers mois, il est passé d’un fascinant “et si?” scénario à un écho sombre des événements actuels. En février, le jeu a été banni des boutiques d’applications et de Steam en Chine en raison de la corrélation inconfortable.

Outre un don de 250000 $ réparti entre la Coalition of Epidemic Preparedness Innovations et le Fonds de réponse solidaire COVID-19 de l’Organisation mondiale de la santé, la réponse du développeur Ndemic Creations est un nouveau mode de jeu pour Plague Inc. qui vise à lutter contre la propagation d’une pandémie mondiale. Le mode est conçu avec l’aide d’experts de l’Organisation mondiale de la santé et du Réseau mondial d’alerte et d’intervention en cas d’épidémie. Les joueurs géreront la progression de la maladie et stimuleront les systèmes de santé tout en jonglant avec les quarantaines, les triages, les distanciations sociales et la fermeture des services publics. Fondamentalement, toutes les choses auxquelles le monde est confronté actuellement, seulement dans ce mode, nous sommes les bons.

Aucun mot sur le lancement du nouveau mode de jeu Plague Inc., mais il fera partie d’une mise à jour gratuite pour tous les joueurs quand il le fera. Consultez le site Web du jeu pour plus d’informations.

