Plague Inc. est supprimé de l’App Store en Chine

Immergé dans la crise par l’épidémie de coronavirus SARS-CoV-2, originaire de Chine fin 2019, le jeu vidéo Plague Inc. peut enfin mourir de succès chez le géant asiatique, après une ascension au sommet du top des téléchargements sur plusieurs marchés.

Selon le développeur elle-même, Ndemic Creations, à travers une déclaration sur le blog de l’entreprise, le jeu a été supprimé de l’App Store en Chine pour avoir inclus “du contenu illégal en Chine tel que déterminé par la Chinese Cyberspace Administration”.

Les développeurs du jeu populaire, qui prend environ huit ans en circulation et cela coûte environ un euro dans l’App Store iOS, ils disent qu’ils ont plus de 130 millions de joueurs et c’est le jeu de paiement le plus téléchargé en Chine depuis des années. De plus, il s’agit, selon Ndemic, du jeu de stratégie ou de simulation le plus populaire au monde.

Depuis Ndemic, ils affirment collaborer avec des organisations telles que le CDC – le Center for Disease Control – aux États-Unis, soutenant également son importance au niveau éducatif. L’étude, basée au Royaume-Uni, prétend essayer de contacter les administrations chinoises à la recherche d’une solution.

Au cours du week-end dernier, l’étude a dû se prononcer sur l’épidémie de coronavirus, faisant remarquer “que Plague Inc. est un jeu, pas un modèle scientifique et que l’épidémie actuelle de coronavirus est une situation très réelle qui affecte un grand nombre de personnes. “

