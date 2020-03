Plague Inc interdit en Chine alors que l’épidémie de coronavirus se propage, la version du commutateur n’est pas affectée

Plague Inc Evolved a été lancé sur Nintendo Switch en août …

Jeu de simulation de stratégie Plague Inc. a été soudainement retiré de l’App Store en Chine. L’interdiction a été appliquée par le gouvernement chinois à la suite d’une récente augmentation de la popularité du titre.

Bien que la version étendue du jeu disponible sur Nintendo Switch et d’autres plateformes dans le monde ne soit naturellement pas affectée, le développeur responsable des deux éditions, Ndemic Creations, a publié une déclaration à ce sujet. Il note qu’il travaille activement à trouver une solution au retrait, suggérant que le coronavirus en cours pourrait être à blâmer, et qu’il continuera à “soutenir et mettre à jour” toutes les versions du jeu, y compris vraisemblablement celle sur Switch:

Nous avons de très tristes nouvelles à partager avec nos joueurs basés en Chine. Nous venons d’être informés que Plague Inc. “inclut du contenu illégal en Chine tel que déterminé par la Cyberspace Administration of China” et a été supprimé de l’App Store de Chine. Cette situation est complètement hors de notre contrôle …

Nous ne savons pas clairement si cette suppression est liée à l’épidémie de coronavirus en cours à laquelle la Chine est confrontée. Cependant, l’importance éducative de Plague Inc. a été reconnue à plusieurs reprises par des organisations comme le CDC et nous travaillons actuellement avec les principales organisations mondiales de la santé pour déterminer la meilleure façon de soutenir leurs efforts pour contenir et contrôler le COVID-19.

Nous travaillons très dur pour essayer de trouver un moyen de remettre le jeu entre les mains des joueurs chinois – nous ne voulons pas vous abandonner – cependant, en tant que petit studio de jeux indépendant au Royaume-Uni, les chances sont empilées contre nous. Notre priorité immédiate est d’essayer de prendre contact avec l’Administration du cyberespace de Chine pour comprendre leurs préoccupations et travailler avec eux pour trouver une solution.

Rien ne change en dehors de la Chine continentale: nous continuerons à prendre en charge et à mettre à jour Plague Inc. et notre nouveau jeu Rebel Inc. sur toutes les plateformes tout en travaillant dur pour essayer de trouver un moyen de ramener Plague Inc. aux joueurs en Chine.

Le jeu lui-même a des joueurs qui composent et font évoluer un agent pathogène dans une tentative d’éliminer la race humaine avec une peste mortelle. Alors que cette description à elle seule dépeint une image assez mauvaise à la lumière des événements récents, les Centers for Disease Control and Prevention ont en fait loué la série dans le passé, affirmant qu’elle “crée un monde fascinant qui engage le public sur des sujets de santé publique graves”.

Il est peu probable que des suppressions similaires se produisent sur Switch ou d’autres plates-formes, mais il convient de noter que le jeu est toujours disponible en téléchargement sur l’eShop et est toujours entièrement jouable pour les utilisateurs qui l’ont déjà téléchargé. Ndemic Creations a précédemment déclaré que les joueurs ne devraient pas s’appuyer sur le jeu pour en savoir plus sur le coronavirus ou toute maladie mortelle.

.