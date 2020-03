Plague Inc., le jeu pandémique, est supprimé de Steam en Chine pour “contenu illégal”

L’épidémie de coronavirus en Chine est un problème grave qui a touché diverses industries. L’un d’eux des jeux vidéo, qui a souffert de problèmes dans la chaîne de production et d’autres détails. Cela a également affecté la vente de Plague Inc., un jeu qui a été retiré de Steam dans ce pays.

Comme nous vous l’avons dit il y a quelques jours, Ndemic Creations a publié une déclaration expliquant que Plague Inc. a été retiré de l’App Store en Chine. En effet, le gouvernement chinois a estimé qu’il présentait «du contenu illégal en Chine».

Les problèmes pour le développeur ne s’arrêtaient pas là, car il était désormais également supprimé de Steam. Bien que l’étude n’ait rien dit, on pense qu’elle a été traitée pour la même raison.

Cette nouvelle a été révélée par Daniel Ahmad, analyste de jeux vidéo axé sur l’industrie du jeu vidéo en Chine. Pour prouver les faits, il a partagé une image qui disait que Plague Inc. n’était plus disponible sur Steam.

MISE À JOUR:

Plague Inc n’est désormais plus disponible sur Steam pour ceux en Chine continentale. La suite du jeu a été supprimée de l’App Store iOS en Chine la semaine dernière. https://t.co/5JDdh9UuYZ pic.twitter.com/bjHxDvvKZx

– Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 2 mars 2020

Un jeu controversé de pandémies

Au cas où vous ne le sauriez pas, Peste. Inc est un jeu dans lequel vous devez créer une pandémie qui s’étend au monde entier.

Au cas où vous l’auriez manqué: GDC 2020 reporté par une épidémie de coronavirus

Par conséquent, c’est un jeu qui a été controversé après l’apparition du coronavirus. Cela a également fait du jeu un succès inattendu dans diverses parties du monde.

Si vous voulez en savoir plus sur Plague Inc., nous vous invitons à regarder sa bande annonce de lancement:

Qu’avez-vous pensé de cette nouvelle? Pensez-vous qu’il est logique que Plague Inc. soit interdit en Chine? Dites-le nous dans les commentaires.

Plague Inc. est disponible pour iOS, Android, PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Nous vous rappelons qu’ici vous pouvez suivre toute notre couverture coronavirus.

.