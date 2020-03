Plague Inc. obtient un nouveau mode gratuit destiné à combattre et non à créer des pandémies mondiales

Par Emily Gera,

Dimanche 29 mars 2020 22:42 GMT

Le développeur de Plague Inc., Ndemic Creations, travaille sur un nouveau mode qui donne aux joueurs la tâche d’arrêter une pandémie mortelle plutôt que d’en créer une.

Le développeur a annoncé le mode à venir ainsi que sa nouvelle d’un don de 250 000 $ entre la Coalition of Epidemic Preparedness Innovations et le Fonds de réponse solidaire COVID-19 de l’Organisation mondiale de la santé.

“Il y a huit ans, je n’aurais jamais imaginé que le monde réel ressemblerait à un jeu de Plague Inc., ou que tant de joueurs utiliseraient Plague Inc. pour les aider à traverser une véritable pandémie”, a déclaré le créateur de Plague Inc., James Vaughan. . «Nous sommes fiers de pouvoir aider à soutenir le travail vital de l’OMS et du CEPI alors qu’ils s’efforcent de trouver un vaccin pour COVID-19.»

Ndemic développe le nouveau mode de jeu avec l’aide d’experts de l’Organisation mondiale de la Santé et du Global Outbreak Alert and Response Network. Dans ce document, les joueurs seront chargés de gérer la progression de la maladie tout en stimulant les efforts de soins de santé et en contrôlant des choses comme le triage, la mise en quarantaine, la distanciation sociale et la fermeture des services publics.

«Lors de l’organisation de nos dons avec l’OMS et le CEPI, on nous a demandé à plusieurs reprises si nous pouvions créer un jeu permettant au joueur de stopper une épidémie. Par conséquent, en plus de fournir un soutien financier, nous accélérons le travail sur un nouveau mode de jeu Plague Inc. qui permet aux joueurs de sauver le monde d’une épidémie mortelle. »

Le mode sera gratuit pour les joueurs lors de sa mise en ligne. Il n’y a pas encore de date de sortie officielle.

En janvier, Plague Inc. a vu ses ventes augmenter au début des stades de propagation du coronavirus. Ndemic continuerait à publier une déclaration publique avertissant les utilisateurs que Plague Inc. “est un jeu, pas un modèle scientifique et que l’épidémie actuelle de coronavirus est une situation très réelle qui affecte un grand nombre de personnes.”

