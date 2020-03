Plague Survival Horror Pathologic 2 arrive sur PS4

Le sombre jeu de survie sur le thème de la peste Pathologic 2 sera disponible pour les joueurs PS4 à partir du vendredi 6 mars, après sa sortie initiale sur PC et Xbox One l’année dernière.

Malgré le «2» dans le nom, Pathologic 2 est moins une suite et plus une réinvention du jeu original. Fabriqué par le développeur russe Ice-Pick Lodge, le jeu se déroule dans la steppe russe, avec toute la tristesse que vous pourriez imaginer dans ce cadre.

Vous incarnez un médecin qui s’efforce, et échoue généralement, de sauver les autres et même vous-même de l’emprise d’un fléau mortel. Le jeu est conçu pour être une expérience punitive et désorientante, plutôt qu’un jeu typique où bien jouer est récompensé par le succès.

Notre examen de Pathologic 2 a appelé le jeu “alternativement intrigant et rebutant; il vous attire avec son cadre étrange et onirique et son casting de personnages anormalement excentriques, mais il vous repousse avec ses exigences lancinantes et banales.”

Bien que ce ne soit pas un jeu pour tout le monde, en particulier compte tenu de l’état d’anxiété actuel face à notre propre situation pandémique potentielle, Pathologic 2 est un jeu d’horreur solide pour ceux qui aiment le défi de la survie – et maintenant les joueurs PS4 peuvent se joindre au plaisir.

