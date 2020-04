Planetfall introduit une extension avec de nouveaux changements de jeu et de race jouables

Deux nouveaux mondes, des styles et des modes de jeu étendus et plus de stratégie 4X.

Paradox Interactive et Triumph Studios ont annoncé Invasions, la prochaine extension du jeu de stratégie 4X à succès Age of Wonders: Planetfall sorti il ​​y a un an. Cette extension, qui ajoute une nouvelle race jouable, des mondes révisés, des défis uniques et des styles de jeu alternatifs,arriver le 26 maipour PC, PlayStation 4 et Xbox One.

Comme d’habitude dans la saga Age of Wonders,l’avant-garde de la conquête tactiquecombinés à une excitation apocalyptique, ils emmènent le joueur dans une aventure sur une planète sauvage remplie de races hostiles. Dans Invasions, les rôles changent et se rangent du côté du conquérant, se déployantShakarn, une race d’hommes-lézardsprêt à tout détruire sur le chemin de la domination universelle.

Méfiez-vous du Shakam, une race d’hommes-lézards prêts à tout détruireCette expansion a égalementprésente Therians, une mystérieuse faction de PNJ anthropomorphes qui ont combiné leur ADN avec celui des animaux pour catalyser leur évolution. La diplomatie et le règlement des différends deviendront plus complexes avec l’émergence de ces deux nouveaux clansdeux nouvelles carteset un style géant, où les joueurs devronts’unir pour défier l’un d’euxplus puissant.

Dans Invasions, il y aura une multitude d’événements environnementaux imprévisibles, depirate conquiert les tempêtes et les éruptions solaires. Enfin, les joueurs devront faire face au dernier défi, puisque l’énigmatiqueLes Voidbringers utilisent la guerre transdimensionnellepour pleuvoir des légions de soldats captivés dans leurs empires. Quand les invasions arriveront, Planetfall ne sera plus jamais le même. Si vous ne connaissez pas ce jeu, nous vous invitons à lire notre critique d’Age of Wonders: Planetfall.

