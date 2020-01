Planifiez un voyage dans les mondes extérieurs sur Switch en mars

Nous savons qu’il arrivait depuis un bon moment, et Take-Two a déclaré aux investisseurs en novembre dernier que la version Switch du jeu d’action-RPG d’Obsidian Les mondes extérieurs serait lancé avant la fin de mars 2020, mais il est désormais confirmé qu’il arrivera le 6 mars, dans un peu plus d’un mois.

Le jeu a été confirmé comme étant uniquement numérique, bien que vous puissiez acheter une boîte avec un code, si vous aimez ce genre de chose. Voici une photo de ladite boîte fournie par PR:

Une boîte, sans l’un de ces charrettes Switch délicieusement amères.

Le jeu est sorti sur d’autres plateformes l’année dernière et ce sont les spécialistes du port Virtuos qui ont convaincu Obsidian qu’une version Switch était possible. Compte tenu des antécédents de Virtuos et de son attitude envers Switch, nous avons de grands espoirs pour le prochain port.

Le jeu coûtera 59,99 $ / 59,99 € / 49,99 £ / 89,99 $ AU quand il arrivera début mars.

Allez-vous télécharger The Outer Worlds sur Switch? Faites-le nous savoir ci-dessous.

.