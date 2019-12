Plans maculés de sang prochaine mise à jour de Switch, nouveaux personnages et modes de jeu

Comme beaucoup d'histoires à succès de Kickstarter, le livre n'est pas encore terminé sur le développement de Bloodstained: Ritual of the Night. En plus des correctifs et des mises à jour réguliers après le lancement que vous attendez, 505 Games et ArtPlay travaillent dur pour optimiser les performances de la version Nintendo Switch de l'aventure de plateforme inspirée de Castlevania et pilotée par Koji Igarashi. En plus de corriger les bugs et de fixer les taux de trame, l'équipe a une multitude de récompenses de but extensibles qu'elle travaille actuellement à ajouter au jeu. Une nouvelle mise à jour Kickstarter pour le jeu éclaire ce que nous pouvons nous attendre à voir bientôt.

Dans le dernier article de Kickstarter pour Bloodstained: Ritual of the Night, l'équipe a annoncé que la version 1.04 sera disponible pour la version Nintendo Switch du jeu en janvier. Pour les régions qui ne sont que sur la version 1.02 du jeu, ce patch inclura toutes les améliorations de la version 1.03.

L'équipe a également indiqué que le tout nouveau contenu arrivera bientôt également. Les développeurs travaillent actuellement dur sur le deuxième personnage jouable, Bloodstained: Curse of the Moon, Zangetsu. Ils travaillent actuellement sur deux nouveaux modes, dont l'un est Boss Revenge. Il existe de nombreux autres modes et un troisième personnage jouable dans le pipeline, et l'équipe espère avoir un flux de contenu plus régulier une fois que toutes les versions de plate-forme du jeu seront en parité.

Bloodstained: Ritual of the Night est actuellement disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et PC.

