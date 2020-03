Platine: la campagne Wonderful 101 ne cherchait pas d’argent

La révélation de The Wonderful 101: Remastered a été une agréable surprise pour les fans, d’autant plus que beaucoup ont convenu que la Wii U autrefois exclusive méritait une deuxième chance d’atteindre un public plus large. Cependant, la décision de faire une campagne sur Kickstarter, couronnée de succès depuis le premier jour, a laissé des doutes quant à l’objectif de la société car il est connu qu’elle bénéficie de la stabilité et d’un investissement récent de Tencent. Par conséquent, pour éviter toute controverse, Atsushi Inaba s’est exprimé sur ce sujet.

Lors de sa présentation à PAX East 2020, Atsushi Inaba, directeur exécutif de PlatinumGames, a été interrogé sur la campagne Kickstarter qui a cherché le soutien des fans pour faire de The Wonderful 101: Remastered une réalité. En ce sens, le manager a surpris les participants en disant que l’objectif de l’entreprise n’était pas l’argent, mais l’union des fans autour du jeu: “C’est un jeu que nous avons toujours voulu revenir à un moment donné, donc nous avons pensé que ce serait une bonne occasion de rassembler des fans, de les réunir et de mesurer l’intérêt. “

La campagne Kickstarter est proche de 2 $ MDD

À cet égard, Inaba a déclaré que les montants versés par les fans ne sont pas destinés à financer la remasterisation du jeu, mais à couvrir le coût de l’ajout de contenu, ce qui a été atteint grâce aux objectifs de collecte atteints avec le MDD de près de 2 $ que le Projet soulevé ces jours-ci: “Le reste de l’argent va au contenu supplémentaire qui sera ajouté au jeu. Tout cela coûte et prend du temps et du travail pour amener le jeu sur les plates-formes supplémentaires.”

The Wonderful 101: Remastered fera ses débuts le 19 mai sur Nintendo Switch, PS4 et PC. Si vous voulez en savoir plus sur ce titre, consultez ce lien.

