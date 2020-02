Platinum dit que les faibles ventes WiiU ne sont pas la seule raison pour laquelle Wonderful 101 a du mal à trouver le succès

Bien que The Wonderful 101 a ses fans, le jeu n’a finalement pas réussi à atteindre un large public lors de sa première sortie sur la WiiU en 2013, et n’a que maintenant une deuxième chance sous la forme d’une campagne Kickstarter.

S’il serait assez facile de blâmer les performances médiocres de la WiiU pour The Wonderful 101Les difficultés de Platinum Games, Atsushi Inaba et Hideki Kamiya, croient qu’il y a plus que cela.

S’adressant à Kotaku, Inaba et Kamiya ont expliqué en détail leurs réflexions sur l’original Magnifique 101, ses lacunes et comment ils comptent les améliorer pour le remaster.

Découvrez les faits saillants ci-dessous, ou lisez l’interview complète ici:

Difficulté

Inaba: “Non, je ne dirais pas que c’est la faute de la plateforme. Bien sûr, il est difficile de dire que la Wii U a été un succès, mais The Wonderful 101 avait ses propres problèmes. “

Kamiya: “[Watching his relative’s kids struggle with the game] Cela m’a fait penser que j’aurais dû travailler plus fort sur cet élément du jeu. Il y avait beaucoup de choses qui étaient tout simplement impossibles pour les enfants. Je veux revenir en arrière et changer cela. … À cette époque, nous essayions de l’emballer avec le plus de contenu possible, mais ce n’était pas toujours raffiné. Ce que nous devons faire, c’est passer au travers et peaufiner les choses et nous assurer que le jeu est plus accessible. »

«Un problème avec le jeu original était que le mode facile était trop difficile. Ça n’a pas été facile! Je veux rendre le mode facile adapté aux débutants. Normal sera Normal. Difficile sera difficile. Nous n’avons pas mis beaucoup d’efforts en mode facile, et j’aimerais revenir en arrière et corriger cela. Nous voulons rendre le jeu plus accessible. Comme, c’est un petit détail, mais certains joueurs ont besoin d’invites à l’écran lorsqu’ils sont bloqués. Donc, je veux ajouter ces invites de bouton ou astuces si nécessaire. »

Prémisse

Kamiya: «Quand nous avons fait Bayonetta, nous avons clairement indiqué qu’il s’agissait d’un jeu d’action 3D comme Devil May Cry. Les gens ont eu ce que c’était et ont donc voulu y jouer. Mais pour The Wonderful 101, il n’y avait vraiment rien de comparable. Il aurait peut-être été difficile pour les gens de se débrouiller. »

Inaba: «Ce n’est pas seulement comment nous l’expliquons aux joueurs, mais comment les joueurs s’expliquent mutuellement. C’est extrêmement important – et pour The Wonderful 101, c’était peut-être difficile. “

Qu’est-ce que tu penses? Faites le nous savoir dans les commentaires.

en relation

.