Platinum fera un direct pour la fin du kickstarter

The Wonderful 101 atteindra Nintendo Commutateur et PS4 cette année, après Platinum Games, ses créateurs, a lancé une campagne Kickstarter. Et en parlant de cette campagne, elle atteint maintenant la date qui a été marquée comme la limite dans laquelle les joueurs et les fans pouvaient contribuer au projet, et il a donc été annoncé que, pour célébrer ces dernières heures, il y aura un streaming avec plus de programmation spéciale. Attentif aux lignes suivantes pour ne manquer aucun détail de ce que sera cette diffusion en direct!

Platinum Games annonce une émission en direct pour célébrer la fin de The Kickstarter of The Wonderful 101

Campagne de Kickstarter de The Wonderful 101 Il a déjà franchi la barrière des 2 millions de dollars, mais comme tout ce qui a un début, il aura également une fin. Donc vendredi 6 mars 2020 cette campagne se terminera et, pour la célébrer, Platinum Games tiendra un Direct à 17 h (heure de la péninsule espagnole). De cette façon, les informations sur le streaming indiquent qu’un programme spécial aura lieu, présenté par Fraser Agar, dans lequel il y aura des rires, des surprises et un invité très spécial occasionnel.

De cette façon, avec The Wonderful 101 Platinum Games vous entrez dans le monde de l’auto-édition de vos jeux, car jusque-là vous aviez la collaboration d’autres sociétés, comme Nintendo, pour les faire toucher autant de joueurs que possible. Et vous, avez-vous déjà joué à l’un des jeux que cette société nous a offert au cours de la dernière décennie? Avez-vous contribué à la campagne de ce super-jeu ou faites-vous partie de ceux qui attendent que l’un des magasins locaux ouvre leurs réservations pour vous en assurer une copie? Quoi qu’il en soit, la vérité est qu’il y a de bons moments pour Platinum Games!

