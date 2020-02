Platinum Games a ouvert un nouveau studio

2020 est une excellente année pour Platinum Games. Grâce au financement externe de Tencent et du Kickstarter de The Wonderful 101 Remastered, l’entreprise est dans une période de transition où elle cherche à s’étendre à d’autres territoires. Pour y parvenir, la création d’un nouveau studio basé à Tokyo a été révélée.

Le siège social de Platinum Games est situé à Osaka, et le nouveau studio sera situé au cœur du Japon, à Tokyo. L’objectif de cette division est de développer des jeux de service en direct pour consoles, concept avec lequel Platinium a travaillé sur des projets tels que Lost Order et World of Demons, des jeux mobiles qui ont été annulés.

Le vice-président exécutif et chef d’étude, Atsushi Inaba, décrit l’expansion de Platinum à Tokyo comme «une étape vers un nouveau défi pour nous». Voici ce qu’il a commenté:

«Jusqu’à présent, le nom PlatinumGames était presque synonyme de jeux d’action pour un joueur. Mais à l’avenir, nous cherchons à nous développer dans de nouveaux genres et styles de jeu. L’un de ces nouveaux défis pour nous est le développement de jeux sur console en direct. Ce ne sont pas des jeux dans lesquels nous travaillons jusqu’à ce qu’ils soient terminés, et c’est tout; nous continuerions plutôt à y travailler pour fournir de nouveaux contenus longtemps après leur lancement. Nous voulons explorer ce modèle de développement continu dans l’espace de la console domestique.

Notre nouveau bureau de Tokyo jouera un rôle important à mesure que nous nous développerons dans le développement de jeux de trading en direct. Les principaux membres de notre future équipe d’opérations en direct qui y travailleront font déjà partie de PlatinumGames. »

Dans l’annonce Platinum, l’étude présente quatre membres du personnel qui travailleront dans la division de Tokyo: Motoi Fujita, directeur de PlatinumGames Tokyo; ingénieur logiciel David Scripps; chef de projet Miki Sato; et le game designer Takahisa Sugiyama. Tous les quatre ont une expérience de travail sur les titres mobiles.

«Ayant travaillé à la fois sur la console et sur les appareils mobiles, les packages et les opérations en direct se sont ouverts pour comprendre les deux côtés du développement. J’espère combiner ces deux mentalités pour créer des jeux vraiment incroyables. »

De cette façon, il semble que la nouvelle étude se concentrera sur des projets plus petits. D’un autre côté, Platinum Games a dévoilé “Project GG” son prochain grand jeu à l’initiative de “Platinum4”. De même, la société souhaite faire une suite à The Wonderful 101.

Via: Platinum Games

