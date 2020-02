Platinum Games a une nouvelle annonce prête pour fin février

Comme beaucoup s’en souviendront, début février Jeux de platine Il a lancé le site Platinum4 avec la claire intention de nous mettre en retrait sur l’arrivée de quatre annonces majeures. Nous connaissons déjà le premier, The Wonderful 101: Remastered. Un projet lancé via Kickstarter et qui a connu un énorme succès. Depuis, nous ne savons rien des trois autres annonces. Du moins, jusqu’à présent …

Et c’est que Gematsu rapporte une possible fuite du magazine hebdomadaire du célèbre éditeur japonais Famitsu. Plus précisément, Ryokutya2089 a été responsable du filtrage que l’édition de cette semaine du magazine révèle que Platinum Games a un nouvelle annonce prêt pour la prochaine 27 février. Comme si cela ne suffisait pas, et dans des déclarations à ce magazine, le propre directeur de Bayonetta, Hideki Kamiya, a confirmé ce qui suit:

Le développement dans Bayonetta 3 se déroule bien. En fait, différentes informations sont cachées dans les progrès lancés en 2017.

Que pensez-vous de l’annonce? Il est vrai que le 27 février est la date indiquée pour le début du Pax East de Boston. Quelque chose qui nous fait penser que Platinum Games a peut-être pensé à participer à cet événement. Cependant, nous pouvons simplement nous retrouver devant une vitrine pour afficher plus d’informations sur leur dernière annonce, The Wonderful 101: Remastered. Touchez à la prudence!

